【大行點睇】下半年料可提價改善利潤 大摩首選食品股定價能力高

大摩發表報告，指今年上半年內地食品及飲料行業受利潤壓力，但估計下半年產品價格上升，將改善利潤率。該行又指，餐飲行業股份年初至今跌16%，與MSCI中國指數同期跌幅略高，其中主要因為市場關注原材料價格上升，其中餐廳、奶類行業表現較弱，而地區性酒類及啤酒股則由於產品高端化及市佔率上升，表現較佳。

大摩首選食品股一覽

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大摩又指，未來應關注定價及利潤率有潛在上升空間的企業，該行預計其研究覆蓋的餐飲股，除了餐廳股外，下半年盈利按年增速將達到兩成，較上半年升幅15%加快。

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