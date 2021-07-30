【拜登谷針】拜登推最新疫苗接種計畫　呼籲向接種疫苗者派100美元

近來Delta變種病毒肆虐，導致歐美等地疫情重燃，美國政府拜登（Joe Biden）本周四（29日）宣布了一項新的疫苗接種計劃，要求所有聯邦政府僱員接種疫苗或定期接受新冠病毒檢測，未來將擴大疫苗有薪假期，同時呼籲地方政府向每位疫苗接種者派發獎勵100美元（約780港元）。

根據最新要求，聯邦政府僱員及承包商，須向政府提交接種疫苗證明；未能提供證明的僱員須每周作一至兩次檢測，並且限制出差。拜登亦表示，政府暫時不會強制聯邦雇員接種疫苗。

2020年數據顯示，美國有218萬名文職僱員和57萬名郵政 (USPS) 僱員。作為全美最大的單一僱主，拜登要求僱員接種疫苗，或會起到帶頭作用，讓更多私人企業和機構在評估員工重返辦公室時效仿。

為了進一步提高民眾接種疫苗的積極性，拜登還呼籲各地方政府，動用3,500萬美元的聯邦援助資金，向每位接種新冠疫苗人士派發100美元作為獎勵。他表示，這可能對已接種者疫苗的人士不公平，但如果激勵措施能夠幫助戰勝病毒，就應該這樣做。

拜登還表示，美國近來有大量人染疫住院或死亡，稱大多數死者都尚未接種疫苗，他形容：「這是一場悲劇，他們本可以不用離世。」根據疾病控制與預防中心 (CDC) 數據，美國大約有1.638億人已經接種了疫苗，佔全國人口的49.4%。

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编辑：李勝男