  • 29°C
香港時間 : 2021730日 (五) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登谷針】拜登推最新疫苗接種計畫　呼籲向接種疫苗者派100美元

環球政經 19:53 2021/07/30

分享：

近來Delta變種病毒肆虐，導致歐美等地疫情重燃，美國政府拜登（Joe Biden）本周四（29日）宣布了一項新的疫苗接種計劃，要求所有聯邦政府僱員接種疫苗或定期接受新冠病毒檢測，未來將擴大疫苗有薪假期，同時呼籲地方政府向每位疫苗接種者派發獎勵100美元（約780港元）。

根據最新要求，聯邦政府僱員及承包商，須向政府提交接種疫苗證明；未能提供證明的僱員須每周作一至兩次檢測，並且限制出差。拜登亦表示，政府暫時不會強制聯邦雇員接種疫苗。

2020年數據顯示，美國有218萬名文職僱員和57萬名郵政 (USPS) 僱員。作為全美最大的單一僱主，拜登要求僱員接種疫苗，或會起到帶頭作用，讓更多私人企業和機構在評估員工重返辦公室時效仿。

為了進一步提高民眾接種疫苗的積極性，拜登還呼籲各地方政府，動用3,500萬美元的聯邦援助資金，向每位接種新冠疫苗人士派發100美元作為獎勵。他表示，這可能對已接種者疫苗的人士不公平，但如果激勵措施能夠幫助戰勝病毒，就應該這樣做。

拜登還表示，美國近來有大量人染疫住院或死亡，稱大多數死者都尚未接種疫苗，他形容：「這是一場悲劇，他們本可以不用離世。」根據疾病控制與預防中心 (CDC) 數據，美國大約有1.638億人已經接種了疫苗，佔全國人口的49.4%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男

 

疫情 拜登 有薪假 美元

上一篇文章

【有相睇】白居二買家尋遍港九新界　終以筍價370萬購黃大仙慈愛苑　業主因咩事減價促銷？

下一篇文章

【有相睇】美孚新邨靚裝戶三年即沽　帳面微賺96萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一
【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一
【樓市熱話】疑似業主老婆想爆門入屋 租戶不願開門上網求助 網民：只有執達吏才有權爆門
【樓市熱話】疑似業主老婆想爆門入屋 租戶不願開門上網求助 網民：只有執達吏才有權爆門
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意