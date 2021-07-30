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【中電信 728】中國電信A股發行獲中證監批准 估計集資544億元人民幣

股樓投資 19:44 2021/07/30

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中國電信（00728）「回A」進入大直路！中電信公布，收到中國證監會正式書面通知，核准發行A股，有效期為核准發行之日起12個月內。據招股書顯示，公司擬發行不超過104億股A股，低於之前公司披露時的121億股發行上限，為上市後總股本的11.4%，下月3至4日進行初步詢價，以確定發行價格。承銷商可使超額配售權，超額配售股數為今次A股發行量的15%。

【本地地產股】本港地產股續吸引 普遍上調目標價 大摩看好呢3隻股【見下頁

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中電信股價逆市上升，報3.16元，升1.6%，成交金額6.8億元。是次募資未來3年的投資金額預計為544億元人民幣，主要用於5G產業互聯網建設項目﹑雲網融合新型信息基礎設施項目，以及科技創新研發項目。

同場加映﹕【溫股知新】恒指沽壓未完 八月絕地反擊？

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記者：郭秀慧

經濟 中國證監會 成交 中國電信（00728） 5G 集資

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