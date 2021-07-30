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【異動股】力勁科技再升逾8%　稱正研究分拆中山力勁集團上市

股樓投資 19:44 2021/07/30

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力勁科技公布，中山力勁同意向認購人發行新股本，佔緊隨認購協議完成後中山力勁的經擴大注冊資本合共約8.69%。認購協議項下認購事項的總代價約人民幣5280萬元，視作出售事項完成後，該公司所持有的中山力勁的股權將從100%減至約91.31%。集團目前正進行公司重組，同時亦探討中山力勁集團將在中國證券交易所分拆上市的可行性。

力勁為特斯拉(美：TSLA) 車身壓鑄機Giga Press獨家供應商，早前獲大和首予「買入」評級，目標價26元。

 

 

 

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撰文 : 周兆邦

力勁科技（00558） 港股

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