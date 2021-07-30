【調查公布】道富公佈7月《道富投資者信心指數》 投資者信心指數升4點至100.6點 主要受北美地區推動

道富環球市場公佈2021年7月份《道富投資者信心指數》，較上月上升4.0點至100.6點。主要受北美地區投資者信心指數上升9.3點至105.1點所推動。而歐洲地區投資者信心指數小幅上漲了1.8點至92.8點。不過，亞洲地區投資者信心指數則繼續下滑，較6月下跌4.8點至87.0點。

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道富環球市場高級宏觀策略師Marvin Loh表示，因市場對經濟重啟的信心攀升，投資者風險偏好在7月份有所改善。儘管當前物價高於預期值，但隨著長期通脹預期趨於穩定，美國投資者信心有所收復，指數一轉上月頹勢。利率也創下了一年多來的最大降幅，使得金融環境對風險資產起到一定的支撐作用。相比之下，亞洲地區疫苗接種程度落後於許多發達市場，加上對中國市場增長態勢的觀望，亞洲投資者信心在本月跌至一年來的最低水準。

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《道富投資者信心指數》是由State Street Associates、道富環球市場研究與諮詢服務部與FDO Partners合作開發完成。通過分析機構投資者的實際買賣模式，定量測量投資者信心或風險偏好。該指數明確顯示投資者風險偏好的變化：股票在資產配置中佔比越大，投資者風險承受能力或信心則越高。指數讀數100為中性，代表投資者沒有增加或減少其對風險資產的長期配置。指數以機構投資者的實際交易計算出來，而非基於他們的意見，因此有別於其他根據調查結果得來的指標。

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責任編輯：羅浩濂