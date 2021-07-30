【華為新品】華為推新一代Sound X智能喇叭兼手環 6 Pro　8月中正式發售

▲ 華為推出多款採用HarmonyOS 2系統的新產品，當中包括新一代的 Sound X智能喇叭及華為手環6 Pro。(華為官方照片)

華為於日前的發布會中宣布，推出多款採用HarmonyOS 2系統的新產品，當中包括新一代的 Sound X智能喇叭及華為手環6 Pro ，而新的Sound X更是首度支援HarmonyOS 2系統。

【蘋果洩密】蘋果再次警告爆料者 勿誤導手機殼配件商

華為稱，該智能喇叭的外形設計參考了真空管音響，並加入了全色系LED燈，使其可配合不同場景提供不同的燈光效果。它採用了新的三分頻設計，內置1個3W高音 、4個5W的中音及1 個50W重低音喇叭。

Sound X智能喇叭將加入HarmonyOS 2系統，故可連接其他週邊裝置，如華為手機和電腦。新Sound X 2021的售價為2,199人民幣（約2,645港元），並會於今年8月18日於中國市場正式上架。

華為手環6 Pro 增溫度感應器

華為同時發布了「華為手環 6 Pro」的新款穿戴式裝置，此為華為手環 6 的升級版。新產品新增了溫度感應器，以全天候測量用家皮膚溫度。華為稱此溫度探測功能有助評估用家的健康狀態。華為手環 6 Pro售價為499人民幣（約600港元），並在今年8月20日開始於中國市場發售。

【機迷熱話】Sony推出PS5首個重大更新beta 改善手掣體驗、增強家長控制

【遙距辦公】方便上班族溝通 Amazon智能電視機頂盒支援雙向Zoom視像通話

責任編輯：陳泳如