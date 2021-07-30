【東京奧運】祖高域四強不敵施華利夫 金滿貫夢碎

網球男單世界「一哥」塞爾維亞的祖高域今年度大熟大勇，已將3項大滿貫取入囊中，此次在東京奧運亦信心滿滿，希望成就生涯金滿貫，甚至挑戰年度金滿貫。可惜在周五的男單四強賽事中，祖高域被4號種子﹑世界排名第5德國的施華利夫反勝，只能爭奪銅牌。

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貴為賽事頭號種子的祖高域（Novak Djokovic）戰至8強，輕取東道主球手錦織圭時仍未失一局。周五（30日）四強面對德國施華利夫（Alexander Zverev）時，首盤更以6比1輕取對手。

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然而，施華利夫在第二盤兩度打破祖高域發球局，以6比3先追一局。決勝的第三盤中，施華利夫打出5個直接發球得分，成功把握3個破發機會，以6比1再勝一局殺入決賽，打破祖高域生涯金滿貫的美夢。

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網球界中至今只有德國傳奇女將嘉芙（Steffi Graf）在1988年達成年度金滿貫，即同年獲得四大網球滿貫（澳洲網球公開賽﹑法國網球公開賽﹑溫布頓網球錦標賽及美國網球公開賽）及奧運網球的單打冠軍。美國阿加斯（Andre Agassi）﹑西班牙拿度（Rafael Nadal）及美國沙蓮娜威廉絲（Serena Williams）亦做出生涯金滿貫，即職業生涯中取得相述5項錦標。

責任編輯：吳漢培