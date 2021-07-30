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【大行點睇】摩通對恒隆地產相隔11年再升中期息感驚喜　 將評級由「中性」升至「增持」

股樓投資 19:33 2021/07/30

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摩通發表的研究報告指，恒隆地產(00101) 中期派息十一年來首次提升，令人感驚喜，同時亦反映了管理層的信心。該行指出公司今年以來股價表現是行內最差，主要因為投資者憂慮關口重開或拖累在岸市場奢侈品消費，不過該行認為公司業績表現反映恒隆執行能力強勁，同時在內地奢侈品零售市場亦有獨特接觸面；相信受惠新商場及利潤擴張，盈利增長具可見性。將評級由「中性」升至「增持」，目標價由20.8元升至24元。

該行指出，公司有逾65%租金收入是來自內地商業物業，相信公司在內地高端消費上有獨特地位，認為其估值不貴，料2020-23財年其內地租賃溢利年複合增長可達15%，發生的可能性較高且致策風險有限。管理層亦暗示前景將有改善，而商場營運亦好過預期，相信公司可重拾市場關注。

該行指出，於昆明及武漢的新商場有令人鼓舞的表現，分別僅需五個月及三個月就達收支平衡。考慮到直至2023年均無重大投資物業開業，估計公司內地經營利潤改善情況未來兩年亦將持續，同時考慮到自2019年上半年至今年上半年，租戶銷售增長三倍，而出租成本亦處合適水平，相信中期可為基本租調整帶來緩衝。

 

 

【大行點睇】大市風高浪急 中金﹕銀行股估值低、股息吸引 料成資金避險所  【下一頁】 

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撰文 : 周兆邦

恒隆地產（00101） 港股

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