【MPF】中銀考慮重新選擇 合適追蹤恒指MPF基金

中銀香港 （02388） 旗下強積金（MPF）受託人中銀保誠信託，今晚（7月30日）回應本報查詢指，就盈富基金 （02800） 正式更改章程，禁止「美國人士」購買任何基金單位， 「中銀保誠信託將繼續密切留意，有關盈富基金更改章程的訊息及安排，公司早前亦已經透過網頁，通知計劃成員，提醒成員留意投資有關基金的風險。」

中銀保誠信託策略及業務渠道管理主管陳子樑補充，截至6月30日，旗下的「我的香港追蹤指數基金」資產值約為1.5億元。而中銀保誠信託作為強積金受託人，將會考慮一切可能選項，甄選市場上合適的追蹤恒生指數產品及勝任的投資經理，以保障強積金計劃成員的最佳利益。

此外，積金局今晚回應本報查詢指，明白強積金計劃成員關注盈富基金更改章程，會否對強積金投資構成影響。自今年初盈富基金管理人道富環球，因應美國總統的投資禁令先後作出公布後，積金局已即時指示受託人採取適當措施，提醒計劃成員注意風險，並指示受託人必須履行受信責任，確保計劃成員的利益得以保障。

盈富提醒美國人士不得投資 實際只重申拜登6月禁令？【下一頁】

據積金局瞭解，相關強積金受託人較早前已經陸續向計劃成員發出通知，提醒計劃成員評估投資風險，並注意相關法例條文細節，作出適合的投資決定。

積金局得悉道富環球於7月29日宣布就盈富基金更改章程條文，列明盈富基金不適合美國人士投資，與它於1月13日的聲明內容一致。



發言人補充，就盈富基金更改章程條文，可讓相關強積金計劃成員認清投資和法律風險，從而採取適當投資決定。而更改章程條文對非美國人士的強積金計劃成員並無影響。

另一方面，市傳有關方面擬撤換道富作盈富的投資經理。

盈富禁止「美國人士」購買任何基金單位【下一頁】

盈富基金昨於收市後發公告，正式更改章程，列明「美國人士」不得購買任何基金單位，不論是否依賴於相關美國證券法或其他法律的任何豁免。「美國人士」所指的包括任何美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體。

公告指出，現提醒身為美國人士的單位持有人注意，對於美國人士而言，盈富基金並非合適的投資工具，倘美國人士於2022年6月3日之後繼續持有任何單位，則美國法律可能會阻止他們出售或以其他方式買賣其單位。

盈富基金並指出，變動不會影響營運或管理方式，管理盈富基金的費用結構並無改變，變動不會導致基金投資目標或整體風險狀況出現任何重大變動。

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記者：曾桂芬

責任編輯：陳楚源