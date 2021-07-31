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【職場熱話】29歲想儲錢結婚 惟每月消費開支14K 慨嘆做打工仔真慘 網民：不如花時間去自我增值

理財智慧 10:00 2021/07/31

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據政府統計處顯示，本港物價6月份的消費物價指數按年升0.7%，升幅較5月時收窄0.3個百分點，有網民於網上討論區發文，指最近開始儲錢想結婚，搬出去與女朋友一起住，但發現本港的生活成本很高，交租花$9000、三餐大約花$3000、水電煤雜費大約花$2000，共花了$14,000，沒有餘錢剩下。他慨嘆：「如果剛出來工作，身邊無依無靠的人真要睡劏房......在香港做打工仔真慘！」

按圖了解更多，樓主經歷：

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【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？   【下一頁

此帖文一出，引來很多網民熱議，有網民鼓勵樓主努力賺錢，安慰並建議道：「既然浪費時間埋怨，不如花時間去自我增值。」、「你自己做生意，自由市場、自負盈虧」、「兩房一廳都是萬一或萬二元，其實便宜過劏房，為甚麼不與幾個朋友合租呢？」、「有了經驗轉工，人工自然會上升，你這些基本消費上升速度有限。」、「雖然香港生活成本高，但比較起其他地方，人工算不錯了，你看看大陸、台灣平均的人工就知道了。」、「這兩年本港經濟不景氣，生活成本確實很高。」

 

同場加映：

 

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責任編輯：陳頌潔

結婚 香港 政府統計處 經濟 自我增值 劏房

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