【泰國疫情】連續多日確診過萬 布吉要封島

泰國單日新冠肺炎確診連續多日過萬宗，泰國政府憂慮波及旅遊試點布吉島決定封島。另外，泰國社會湧現不滿政府抗疫手法的聲音，政府宣布嚴厲打擊引起恐慌的資訊。

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泰國周五（30日）宣布新增1.73萬宗確診個案，及再有117名新冠患者死亡，單日確診數字連續14日過萬。泰國7月起重開旅遊業，批准已接種疫苗的外國旅客前往布吉。共有12,395名旅客入境布吉，其中30人確診並需隔離。

布吉過去一周共錄得148宗確診，全部由省外傳入。部分確診者是在疫情較嚴重地區工作的布吉居民，他們染疫後返回布吉求醫。

布吉府首長那龍（Narong Woonciew）下令由8月3日起，省外人士禁止進入布吉島。運送必需品人員、學生、救護員及醫護可獲豁免，但必須出示完成接種新冠疫苗證明。

島上外國遊客不受封島措施影響。至於旅客如在布吉逗留超過14日，就會獲准離開布吉前往泰國其他地區。如他們已預訂機票由布吉機場離境，也可重新返回布吉。

而疾控中心總監Kajornsak Kaewjaras表示，當地目前有9個活躍感染群組，群組所有確診者都獲安排隔離。當局會觀察當地疫情兩星期，再決定應否繼續重開布吉作旅遊試點。

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泰國的疫情近期持續惡化，新聞網站及社交媒體用戶都貼出照片顯示有大量包裹屍體堆放在泰國街頭，更稱屍體身份等候治療期間死亡的新冠患者。大量醫院的深切治療部近乎爆滿，而當局也加派人手在廊曼機場（Don Mueang Airport）設置臨時醫院。

泰國政府宣布打擊民眾傳播誤導或引起社會恐慌的資訊，授權政府人員搜索及阻截相關資訊的源頭，也有權轉交資料給警方執法。

責任編輯：鄭錦玲