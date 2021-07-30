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【美國經濟】美國經濟規模超越疫情前水平　次季GDP增6.5%遜預期

環球政經 19:32 2021/07/30

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美國商務部本周四（29日）公布次季GDP初值，以年率計按季增長6.5%，勝過今年第一季度的6.3%，但低於市場預期的8.4%。在政府大規模財政刺激、超寬鬆貨幣政策以及新冠疫苗接種進度良好下，美國經濟活動已經快速復甦，次季GDP超過2019年疫情爆發前水平。

從細分數據來看，消費佔美國GDP比重近七成，季內個人支出按年增11.8%，貢獻了大部分經濟增長；另外非住宅固定投資、出口以及地方政府支出也有所提振，抵銷了部分庫存、住宅投資及聯邦政府支出下跌的負面影響。

料GDP全年增7%

展望下半年，政府政刺激措施效用減弱、通脹升溫，以及變種病毒Delta肆虐，都將抑制經濟增長，GDP增速或於今年第二季後見頂回落。Capital Economics首席美國經濟學家Paul Ashworth預計，下半年GDP以年率計增速將放緩至3.5%。

儘管經濟前景存在較多不確定性，但以全年計，經濟學家仍預期GDP將按年增7%，是1984年以來最佳數據。 國際貨幣基金（IMF）此前曾上調美國經濟增長預期，料2021年增7%，2022年增4.9%，分別較4月時預測提升了0.6及1.4個百分點。

【下半年部署】大摩新一輪中港焦點股名單 覆蓋7隻港股【下一頁

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编辑：李勝男

貨幣政策 GDP 美國
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