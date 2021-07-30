【大行點睇】公布業績後被多間大行降目標價 百威亞太創52周低位

百威亞太 （01876） 早前公布今年上半年業績，收入按年升26%，EBITDA增加53%。業績公布後，多間大行下調目標價，其中摩通指公司增長較市場預期低，若與2019年比較，中國及南韓市場在第二季EBITDA分別下跌3%及34%。該行下調公司盈利預測，同時目標價由34元降至31元。

大和亦下調公司2021年至2023年整體收入，以反映內地及亞洲東部市場地區收入的潛在跌幅，把目標價由29.2元降至27.3元，不過基於股價已自高位調整，評級由「跑贏大市」升至「買入」。至於大摩就維持看好公司，「增持」評級及目標價32元不變。

百威亞太今日股價跌2.7%至21.7元，創52周新低。

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