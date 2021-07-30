【和記電訊】3香港公布5G plan新優惠　5G體驗館創作NFT數碼作品

和記電訊旗下3香港今（30日）公布新推出的5G plan限時優惠，以及「3-Orbstellar 宇宙星空 NFT BIG BANG體驗館」揭幕。該體驗館將讓公眾親身感受3香港5G網絡的速度，並可透過區塊鏈（block chain）技術集體創作NFT數碼藝術作品，開創新媒體沉浸式體驗。

和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝指，新推出的5G plan限時優惠包括：

$178 5G SIM月費計劃，新客戶及特選現有客戶送6個月月費

另設 $388 5G SIM月費計劃加送$ 3,000手機或豐澤現金券

5G寬頻，月費 $148（優惠期內送限量版娛樂大享亨古天樂親筆簽名Linksys 5G WiFi 6路由器）

體驗館設於尖沙咀1881 門票68元

此外，該體驗館以星際主題，提供多個打卡位，讓公眾作沉浸式視覺探索及集體創作加密藝術（Crypto Art）。公眾可由明（31日）至8月29日到尖沙咀1881的體驗館，門票每張68元。

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3香港指，用戶可於體驗館，利用其5G網絡及智能手機創作獨一無二的專屬行星，將行星的影像上傳至雲端平台，在經歷「宇宙大爆炸」後，行星隨即以光和影投射於星際中，結合區塊鏈技術成為NFT藝術作品。用戶可隨時隨地透過NFT應用程式欣賞，或透過NFT平台進行買賣。

近年NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）市場迅速冒起，環球市場的銷售額在今年上半年更達到25億美元（約195億港元），市場潛力龐大。古星輝指，該企亦正探討有關市場的發展，是次設立體驗館是希望進行市場教育，同時拋磚引玉，發掘新構思。

記者：張寶燕