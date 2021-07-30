  • 29°C
香港時間 : 2021730日 (五) 20:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【和記電訊】3香港公布5G plan新優惠　5G體驗館創作NFT數碼作品

科技 19:11 2021/07/30

分享：

和記電訊旗下3香港今（30日）公布新推出的5G plan限時優惠，以及「3-Orbstellar 宇宙星空 NFT BIG BANG體驗館」揭幕。該體驗館將讓公眾親身感受3香港5G網絡的速度，並可透過區塊鏈（block chain）技術集體創作NFT數碼藝術作品，開創新媒體沉浸式體驗。

和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝指，新推出的5G plan限時優惠包括：

  • $178 5G SIM月費計劃，新客戶及特選現有客戶送6個月月費
  • 另設 $388 5G SIM月費計劃加送$ 3,000手機或豐澤現金券
  • 5G寬頻，月費 $148（優惠期內送限量版娛樂大享亨古天樂親筆簽名Linksys 5G WiFi 6路由器）

體驗館設於尖沙咀1881　門票68元

此外，該體驗館以星際主題，提供多個打卡位，讓公眾作沉浸式視覺探索及集體創作加密藝術（Crypto Art）。公眾可由明（31日）至8月29日到尖沙咀1881的體驗館，門票每張68元。

    點擊圖片放大

3香港指，用戶可於體驗館，利用其5G網絡及智能手機創作獨一無二的專屬行星，將行星的影像上傳至雲端平台，在經歷「宇宙大爆炸」後，行星隨即以光和影投射於星際中，結合區塊鏈技術成為NFT藝術作品。用戶可隨時隨地透過NFT應用程式欣賞，或透過NFT平台進行買賣。

近年NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）市場迅速冒起，環球市場的銷售額在今年上半年更達到25億美元（約195億港元），市場潛力龐大。古星輝指，該企亦正探討有關市場的發展，是次設立體驗館是希望進行市場教育，同時拋磚引玉，發掘新構思。

記者：張寶燕

相關文章

【新網店平台】Twitter試驗商店功能　企業帳號可建立線上購物平台
2021/07/29
【新網店平台】Twitter試驗商店功能　企業帳號可建立線上購物平台
【遙距辦公】方便上班族溝通　Amazon智能電視機頂盒支援雙向Zoom視像通話
今日
【遙距辦公】方便上班族溝通　Amazon智能電視機頂盒支援雙向Zoom視像通話
【混音程式】Apple更新GarageBand功能　推新「聲音套件」供用戶混音
今日
【混音程式】Apple更新GarageBand功能　推新「聲音套件」供用戶混音
【東京奧運】東奧5,000枚獎牌　621萬部廢舊電子設備提煉而成
今日
【東京奧運】東奧5,000枚獎牌　621萬部廢舊電子設備提煉而成

你可能感興趣

【新網店平台】Twitter試驗商店功能　企業帳號可建立線上購物平台
19:05 2021/07/29
【新網店平台】Twitter試驗商店功能　企業帳號可建立線上購物平台
【遙距辦公】方便上班族溝通　Amazon智能電視機頂盒支援雙向Zoom視像通話
今日 14:35
【遙距辦公】方便上班族溝通　Amazon智能電視機頂盒支援雙向Zoom視像通話
【混音程式】Apple更新GarageBand功能　推新「聲音套件」供用戶混音
今日 17:20
【混音程式】Apple更新GarageBand功能　推新「聲音套件」供用戶混音
5G 雲端 Wi－Fi 文娛藝術 寬頻 尖沙咀 路由器 電訊 古天樂 區塊鏈

上一篇文章

【每日焦點】PS5首個重大更新　3香港推新5G計畫優惠

下一篇文章

【三星Note】近萬人請願　盼三星跳過S22直接推出Note系列
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力
【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【機迷熱話】擴充遊戲陣容　Sony擬讓PS5主機支援PS3遊戲
【芯片荒】 蘋果稱iPhone面臨供應鏈瓶頸　芯片短缺延續至2022年
【芯片荒】 蘋果稱iPhone面臨供應鏈瓶頸　芯片短缺延續至2022年
【每日焦點】東奧高科技技術一覽　阿里雲推3D追蹤、美國隊服藏心思
【每日焦點】東奧高科技技術一覽　阿里雲推3D追蹤、美國隊服藏心思
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售
Facebook VR頭盔Oculus Quest 2被指存安全隱憂　全球急停售