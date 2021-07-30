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【3香港】霍建寧：和記電訊已投30億建5G網   集團業務穩固漫遊收入遲早恢復

股市 18:56 2021/07/30

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長和聯席董事總經理、和記電訊香港主席霍建寧。（梁偉榮攝）

香港電訊商自去年推出5G服務後，力谷5G上客。長和 （00001） 聯席董事總經理、和記電訊香港 （00215） 主席霍建寧稱，集團資金充裕，自2019年起已投放逾30億元，建成目前市面上最優質的5G網絡，而全港豐澤、百佳、屈臣氏和3香港共400多個銷售點，將可更方便觸及客戶。

3香港自2017年出售固網業務後已派發2次特別息，霍建寧表示，「錢是股東的」，沒特別情況就會全部派發給股東，但都要考慮公司有沒有其他投資，一步一步來。

【業績】和記電訊香港上半年少賺79% 連特別息中期派每股22.08仙、今低開逾一成

和電香港上半年盈利下滑，霍建寧指公司持續拓展網絡、增加基站令支出上升，且漫遊收入受疫情影響，但公司業務穩固，相信隨著疫苗接種，漫遊收入遲早會恢復。

和記電訊香港控股有限公司執行董事及行政總裁古星輝（右）。（梁偉榮攝）

3香港在尖沙咀揭幕「3•Orbstellar宇宙星空NFT BIG BANG體驗館」，獲古天樂等站台支持。3香港行政總裁古星輝指，體驗館將展現3香港高速、超低時延的5G網絡。體驗館涉及加密藝術（Crypto Art），霍建寧指，未來亦不排除接受加密貨幣「找數」，但現時仍處於研究階段。

另外，3香港推限時178元5G SIM月費計劃，新客戶及特選客戶送6個月月費。388元5G SIM月費計劃加送3000元手機或豐澤現金券；同時推出月費148元的5G寬頻，易賞錢積分亦可繳付月費或兌換增值服務和數據組合。

相關文章：

【和記電訊】3香港9月30日終止2G服務 將為客戶提供過渡安排

【電話卡實名制】3香港電話卡實名制前　推SoSIM買10張送3張

 

記者：陳健婷

寬頻 霍建寧 和記電訊香港（00215） BIG BANG 古天樂 電訊 長和（00001） 香港 電訊商 5G

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