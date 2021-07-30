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【暑假好去處】D2 Place推四大活動 即食麵拼出巨型生日蛋糕 有機會贏6363包出前一丁

理財智慧 19:32 2021/07/30

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暑假來臨，雖然正值疫情，但市民仍然在尋找香港遊玩地方。位於荔枝角的D2 Place則藉此推出一連串夏日活動，為大眾提供出遊動力！

活動這麼豐富，暑假約定你！

2021年是即食麵誕生 63 周年，D2 Place 特意聯同日清食品，以 6,363 包出前一丁即食麵拼出巨型生日蛋糕，還有清仔清妹裝飾供大家拍照打卡。

D2 Place Facebook 專頁亦會舉辦網上小遊戲，市民可以在指定帖子底下留言，以特別的祝福技巧，祝即食麵生日快樂，並 tag 一位朋友。他們參考了Error自肥企画的「獎品」，最有創意的參加者所tag的朋友將會獲得6,363包即食麵，並直送府上。

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打卡活動資料：

日期：2021 年 7 月 31 日至 8 月 31 日

時間：上午 10 時至晚上 8 時

地點：D2 Place 二期地下 The Garage

還有四家指定餐飲商戶以「出前一丁」為主要食材，推出期間限定特色菜單。市民惠顧指定菜式更可獲贈清仔便條紙或出前一丁原子筆。另外，在活動期間光顧特色菜單至指定次數，就可以憑蓋印卡換領不同清仔精品，包括清仔家族流水麵機、杯碗麵蓋專用清仔以及日清玻璃水瓶！

D2 Place 一期 ：

  • Thai-ger Shop 101, 1/F
  • Food Garden Shop 303, 3/F 荔園

D2 Place 二期 ：

  • 流金歲月 Shop 211-216 2/F
  • 繼 Shop 311, 3/F

除此之外，D2 Place 當然少不了最著名的市集。在 8 月下旬，白紙市集及 lifemart 更會一連兩個週末舉辦「即食麵誕生紀念」主題市集，過百位本地手作人將會以不同設計風格，製作與即食麵有關的特色產品。而產品只於市集出售，即食麵愛好者以及喜歡本地手作的市民不能錯過。

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主題市集資料：

日期：2021 年 8 月 21 至 22 日及 27 至 28 日（星期六至日）

時間：中午 12 時至晚上 8 時

地點：D2 Place 一期 2 樓 The Space

第三個活動是「呀～～露夏音樂營」，邀請市民跟著節奏，擺脫炎熱。作為年青人的潮流地標，D2 Place 今次邀請到多名本地唱作人及獨立樂隊，包括 per se、Lester 莊正、Jason 張匡佑、Higgo Raj、eli、Gwenji 等等。

夏日熱辣辣，齊齊唱首歌消消暑！

音樂營資料：

日期：2021 年 8 月 7 日（星期六）

時間：晚上 6 時至 9 時

地點：D2 Place 二期天台花園

夏天不得不提的活動就是去海灘和露營。由山系高手組成的DLGM，將於「呀～～露夏露營市集」，展示一系列戶外露營二手裝備，讓識貨市民購買。還有特選「MYOG」（Make Your Own Gear 品牌）參與，有自己獨一無二的戶外，裝備讓露營變得更個性化。而 DLGM 亦會於市集舉辦不同露營產品演示以及工作坊。

無論是露營新鮮人還是資深玩家都可以 chill enjoy！

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露營市集資料：

日期：2021 年 8 月 6 日至 8 日（星期五至日）

時間：中午 12 時至下午 8 時

地點：D2 Place 一期 2 樓 The Space 及二期地下 The Garage

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責任編輯：張瑋婷

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