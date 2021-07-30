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【買樓投資】市旺不跟風　投資者拒高價入市　見低市價放盤先出手

股樓投資 20:12 2021/07/30

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樓市交投暢旺，投資客也加快入市。中原地產周世康說，灣仔尚翹峰2座高層A室，實用面積452平方呎，兩房間隔，剛以1,050萬元易手，除了低市價3%，亦較銀行估價平約5.4%，而實用呎價則約23,230元。  

代理續說，買家是投資客，對後市充滿信心，而且睇中灣仔區租金回報高，在無睇樓的情況下購入上址收租。資料顯示，原業主於2007年以460.8萬元買入上址，持貨14年，現帳面賺589.2萬元，單位期內升值128%，而尚翹峰7月暫錄得6宗成交，平均實用呎價23,638元。 

尚翹峰位於灣仔皇道大道東258號，由華置及市建局發展，於2006年12月入伙，建有3座住宅大廈，提供652個單位，實用面積由433平方呎起，至最大659平方呎。尚翹峰最大賣點是交通便利，鄰近港鐵灣仔站。

延伸閱讀【本地地產股】本港地產股續吸引　普遍上調目標價　大摩看好呢3隻股【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 市建局 華置 中原地產

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