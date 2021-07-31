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【東京奧運】第8日共21金 百米女飛人誕生

環球社會熱點 08:05 2021/07/31

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東京奧運於周六（31日）踏入第8個比賽日，將產生21面金牌。田徑賽場即將迎來首個焦點賽事，女子100米決賽。同日早上，「新水神」迪素會在男子100米蝶泳決賽出戰，爭取今屆第3金。

【東京奧運】叫中東車手做「駱駝騎手」 德國單車教練被停職 【下一頁】

【東京奧運】南韓神射手安山摘3金 暫今屆最多 【下一頁】

周六的賽事中以游泳的金牌數目最多，共舉行4項決賽。有「新水神」之稱的美國泳手迪素（Caeleb Dressel）先在早上出戰男子100米蝶泳，力爭今屆第3金，同日亦可能參加男子50米自由泳複賽，角逐周日（8月1日）決賽的一席位。

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田徑賽場亦有焦點項目，晚上會有女子100米決賽，見證今屆女飛人的誕生。新項目混合4乘400米會有決賽，連同男子鐵餅決賽，田徑賽事共產生3金。

金牌賽事（香港時間）

三項鐵人混合接力（06：30）
游泳男子100米蝶泳決賽（09：30）
游泳女子200米背泳決賽（09：37）
游泳女子800米自由泳決賽（09：46）
游泳男女混合4乘100米混合泳（10：43）
射擊男女混合飛靶決賽（13：05）
風帆女子RS:X決賽（13：33）
彈網男子決賽（13：50）
風帆男子RS:X決賽（14：33）
舉重男子81公斤級決賽（14：50）
射擊女子50米步槍三姿決賽（15：00）
射箭男子個人決賽（15：45）
7人欖球女子決賽（17：00）
劍擊女子佩劍團體賽決賽（18：30）
舉重男子96公斤級決賽（18：50）
柔道混合團體賽決賽（18：50）
田徑男子鐵餅決賽（19：15）
田徑混合4乘400米決賽（20：35）
田徑女子100米決賽（20：50）
網球女單決賽（時間待定）
羽毛球男雙決賽（時間待定）

責任編輯：吳漢培

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