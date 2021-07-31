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【職場熱話】面試完要寫感謝信？ 應徵者十五十六 網民：不會因而加或扣分

理財智慧 10:00 2021/07/31

分享：

面試時最常聽到人力資源說的一句話，就是「之後等通知」，在面試結束後，我們會盯著手機等待，一看到陌生電話打來就馬上接聽，但有網民於網上討論區發文，指剛面試完第一家公司，所以他想詢問面試完要寫感謝信，還是可以用line直接傳給公司。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
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【職場熱話】轉工面試沒回音 港男力數八個失敗徵兆 網民：完全無路捉   【下一頁

此帖文一出，引來網民討論，有支持樓主的網民認為，寫感謝信會比較好，搞不好面試分數由59分變成60分，「寄了感謝信有作用就當賺到，第一次寫剛好就收到我想要的錄取，之後我決定都寫，就當檢討自己面試狀況」、「如果是我想去的公司，或是在面試中，想補充的地方就會寫感謝信。」、「我覺得寫幾個字不會花多少時間。」、「看你哪一行跟什麼職位，有些要求高的崗位，看你有禮貌、誠意，未來有缺可能就想到你。」

同場加映：

有不支持的網民認為可能加分或沒影響，畢竟面試官想甚麼我們也無法決定，「我覺得沒什麼差別？如果真的要你，不管怎樣都要搶你。」、「我一開始會寫感謝信， 後來發現寫不寫，好像沒有很大差別。」、「面試比較注意回答狀況，在面試時好好表現。」、「寫了稱呼有錯，或說錯話更糟糕。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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