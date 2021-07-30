數碼娛樂及遊戲企業北歐市場擴展計劃　即日起接受報名

為協助本港數碼娛樂企業拓展北歐市場，數碼港聯同香港芬蘭商會( FinnCham Hong Kong )、北歐創新匯香港分館 (Nordic Innovation House Hong Kong ) 等合辦「香港數碼娛樂及遊戲企業北歐市場擴展計劃」。計劃為參與公司提供當地市場發展資訊，並會在明年進行為期一星期的商務訪問團，實地拜訪芬蘭及瑞典的遊戲公司及投資者，發掘合作機會。計劃即日起接受申請, 截止申請日期為8月31日。

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「香港數碼娛樂及遊戲企業北歐市場擴展計劃」為期一年，協助從事遊戲發行、遊戲開發及遊戲平台等相關業務的香港數碼娛樂及遊戲企業拓展北歐市場。由主辦單位組成的評審團會根據申請公司營運團隊的經驗、業務發展、海外拓展計劃等因素，挑選最多15間入圍公司。

商務訪問團暫定於明年3月舉行，前往芬蘭的赫爾辛基及瑞典的斯德哥爾摩，拜訪當地的遊戲公司及商業夥伴，同時物色投資者。每間入選公司最多可派兩名代表參與，將獲交通和住宿費用的財務資助。主辦單位在出發前，將安排一系列研討會，讓入選企業深入了解芬蘭及瑞典等北歐地區數碼娛樂生態的最新發展及需求，讓他們在出發前做好準備，並會根據入選公司的業務及發展需要，為它們安排合適的北歐公司與投資者進行初步配對。

數碼港首席公眾使命官陳思源表示，港有不少出色的遊戲企業，包括數碼港的初創，他們的作品已經衝出本地市場。除了亞洲地區玩家，歐美玩家亦非常受落。北歐的領先遊戲企業亦期望與他們合作，引入他們的作品到當地或合作進行開發，甚至參與投資這些極具潛質的企業。另一方面，本港的遊戲發行商亦可憑藉其國際視野及商業網絡，協助北歐遊戲企業拓展亞洲市場，將北歐的遊戲「本土化」，在亞洲地區落地。

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責任編輯：蘇穎琪