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【居屋裝修】退休船長緬懷航海時代　45萬裝修25年舊居屋　弧形衣帽間帶出船頭感覺　廚房藍白配融入海洋元素

理財智慧 15:13 2021/07/31

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退休後多了時間待在家中，所以一個滿意的裝修就顯得十分重要。是次要介紹一個位於將軍澳煜明苑的居屋單位，這個單位已有25年樓齡，屋主二人居住於這個實用面積435平方呎的單位。由於屋主在退休前是駕駛船隻的，所以希望單位可以加入船的元素。M.studio 微.工作室的設計師Keith就以藍色、白色、淺灰色加上木紋作整體色調，融入海洋元素，打造自然的感覺。

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一進門就可以看見搶眼的一間圓弧形的灰白色衣帽間，為了融入船的元素，Keith採用弧形的設計帶出船頭的感覺，而這個弧形的設計在家中吧枱亦可以看到。帽間和吧枱下面都加淺灰色木條，以三角形條子營造一種波浪的感覺。廚房亦以配以地中海風設計，藍色和白色互相配合，融入海洋元素，給人一種陽光而自然的感覺。

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由於屋主希望單位做到開揚的感覺，所以全屋間隔需重新改動。原本是眼鏡房改為只有一間房間，此舉除了可以增加客廳空間，亦可解決原本客飯廳採光不足的問題。另外，Keith亦拆除洗手間間隔，擴大了洗手間的空間。廚房亦改為開放式，以增加空間感。客廳亦以紅色窗簾布作點綴，Keith解釋由於窗外是山景，所以紅色窗簾可以令到打開窗望出去會有種油畫的感覺。

由於屋主是退休人士，Keith都在家中加入了不少巧妙的設計。先是主人房，Keith應屋主要求在房間做到三邊都可以落床的設計。浴室亦加設扶手、座凳，使屋主在洗澡時可以更加便利和安全。 

  • 清拆及雜項 $39,000
  • 泥水工程 $110,000
  • 水電工程 $76,000
  • 木器及傢俱及門套 $195,000
  • 油漆工程 $43,000
  • 雜項$25,000

總共：＄488,000

 

圖片由設計公司M.studio 微.工作室提供

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責任編輯：黃苑筠

居屋 退休 將軍澳 香港 裝修設計 煜明苑

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