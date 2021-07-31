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【科技一周回顧】東京奧運科技技術大曬冷　華為P50系列登場

科技 12:00 2021/07/31

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/ 【東京奧運】豐田展示籃球機械人　東奧表演投救百發百中惹關注

東京奧運進行得如火如荼，同時在奧運會上的科技也相當引人注目。如日本東京奧運第二天舉行的男籃小組賽，日本豐田汽車公司（Toyota）研發的Cue系列機械人在中場休息時進行投球表演，並三投三中，其中包括兩個三分球，惹網民熱議。

>>>【東京奧運】美國代表隊制服高科技設計　外套內置冷卻裝置

>>>【東京奧運】阿里雲技術助攻　東奧全球轉播＋3D運動員追蹤

>>>【東京奧運】東奧5,000枚獎牌　621萬部廢舊電子設備提煉而成

2/【華為新機】華為P50系列登場　續搭載Leica相機主打高攝力

華為過往都會在3、4月推出P系列手機，惟今年遲遲都未能看到新一代P系列的身影。華為終在今（29日）舉行最新發布會，宣布華為旗艦P50系列兩款手機P50及P50 Pro正式登場。

3/【LG退出】LG夥蘋果對抗三星　落實南韓400間門市改賣iPhone

韓國巨擘LG電子今年4月宣佈退出手機市場，放棄20多年手機業務。在LG宣布退出手機市場後，​​蘋果一直對LG南韓400間專賣店LG Best Shop的手機櫃位虎視眈眈。據外媒消息指，LG證實已與蘋果終於達成協議，預計從8月開始，會在LG Best Shop銷售iPhone。

4/【終止服務】3香港9月底停止2G服務　專注4G及5G發展

隨著5G商用服務開通，2G及3G服務需求逐步下降。和記電訊香港  （00215）  旗下3香港今（28日）宣布，因應最新的流動通訊用戶趨勢，以及市場對2G服務的需求日益減少，將於9月30日終止旗下2G服務。

責任編輯：曾曉汶

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