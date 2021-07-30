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【東京奧運】南韓神射手安山摘3金 暫今屆最多

環球社會熱點 18:15 2021/07/30

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南韓20歲神射手安山於東京奧運連奪3面金牌。

南韓20歲神射手安山屬東京奧運射箭項目大熱，安山在射箭女子個人賽中再下一城，力撼俄羅斯奧委會（ROC）女將奧西波娃再度摘金。安山一共取得三面金牌，暫為今屆東京奧運贏得最多金牌的選手。

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東奧射箭女子個人決賽周五（30日）於東京夢之島公園舉行，安山首局與對手奧西波娃（Elena Osipova）均取得28分平手。安山與奧西波娃其後各自勝出兩局，再度打成平手，需要加賽以一箭定勝負。

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奧西波娃僅射出8環無緣稱冠，而安山最後一箭成功射出10環，最終順利奪得金牌。奧西波娃奪得銀牌，而意大利選手博阿里（Lucilla Boari）則奪得銅牌。

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安山早前已夥拍金濟德取得史上首面射箭混合團體金牌，連同女子團體及個人賽金牌計算，安山成為今屆奧運首位三金得主。

奧運射箭男子個人賽將於周六（31日）舉行，如南韓選手金優鎮能奪金，南韓將會連續兩屆奧運包辦所有射箭項目金牌。今屆東京奧運暫頒發22面女子射箭賽事金牌，其中南韓代表團成功奪得18面金牌。

責任編輯：鄭錦玲

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