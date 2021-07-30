【中概股風暴】路透：美國證券交易委員會暫停中國企業上市登記

路透引述消息人士報道指，美國證券交易委員會（SEC）已停止處理內地公司在美國IPO及其他證券銷售註冊，同時為投資者制定新的指南，以規範內地新監管打擊的風險。

路透引述消息指，SEC已要求企業停止提交任何證券發行註冊申請，直到SEC能提供有關具體披露公司在中國面臨的風險指引，惟未有明確的時間表該指引出台。

年初至今，中國赴美上市的集資規模已達到128億美元（約992億港元）。不過，自網約車巨頭滴滴出行（美：DIDI）上市後，遭到內地監管機構審查及監管，一眾準備上市的中概股亦要暫時擱置，內地科網受及私立教育行業進一步受到監管打擊。

美國證券交易委員會（SEC）委員Allison Lee於周二表示，美國上市的中國公司必須向投資者披露中國政府干預其業務的風險，作為其定期報告義務的一部分。

SEC發言人未有回應。

此前CNBC報道指，中國企業可以繼續使用可變利益實體（VIE）架構跨境上市，中國亦繼續讓中國企業到美國上市，前提是企業符合上市要求。

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