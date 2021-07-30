【中概股風暴】美國只要求赴美上市中國公司披露更多信息 外媒曾傳SEC暫停中國企業上市登記

▲ 美國SEC要求中國企業上市前披露額外信息。

美國證券交易委員會（SEC）在批准中國企業的上市申請前，將要求其披露額外信息。SEC主席Gary Gensler表示，該機構的工作人員將必須確保，尋求在美國上市的中國企業在必要情況下已經獲得中國政府就其在美國上市的許可，同時根據法律要求，美國監管機構要能夠在3年內審查它們的審計記錄。

Gensler在聲明中表示，「我相信這樣的披露對知情投資決策至關重要，是SEC保護美國資本市場投資者這一使命的核心所在。」

早前路透引述消息人士報道指，美國證券交易委員會已停止處理內地公司在美國IPO及其他證券銷售註冊，同時為投資者制定新的指南，以規範內地新監管打擊的風險。

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路透引述消息指，SEC已要求企業停止提交任何證券發行註冊申請，直到SEC能提供有關具體披露公司在中國面臨的風險指引，惟未有明確的時間表該指引出台。

年初至今，中國赴美上市的集資規模已達到128億美元（約992億港元）。不過，自網約車巨頭滴滴出行（美：DIDI）上市後，遭到內地監管機構審查及監管，一眾準備上市的中概股亦要暫時擱置，內地科網受及私立教育行業進一步受到監管打擊。

SEC委員Allison Lee於周二表示，美國上市的中國公司必須向投資者披露中國政府干預其業務的風險，作為其定期報告義務的一部分。

此前CNBC報道指，中國企業可以繼續使用可變利益實體（VIE）架構跨境上市，中國亦繼續讓中國企業到美國上市，前提是企業符合上市要求。

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