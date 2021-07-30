【三星Note】近萬人請願　盼三星跳過S22直接推出Note系列

▲ 三星電子流動通訊業務部總裁盧泰文較早前證實，三星今年將不會推出Note系列新機，引起大批三星粉絲不滿。

三星電子流動通訊業務部總裁盧泰文較早前證實，三星今年將不會推出Note系列新機。消息傳出後，引起大批三星粉絲不滿，及後他們更在請願網站上發起請願，要求三星2022年跳過Galaxy S22，直接發布Note系列。

【三星發布會】三星總裁證實Note系列今年缺席 最快明年才推出

【三星發布會】三星Galaxy Z Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能 支援S Pen手寫筆

主要報道三星相關資訊的外媒SamMobile，近日就在Change.org網站上發起請願，要求三星於明年可跳過S22系列，直接推出今年未能登場的新一代Note系列。截止香港時間7月30日6時正，請願人數已達9,270人，即將達到1萬人的目標。SamMobile在請願頁面表示，如果人數達1萬人，這份請願書更有可能會得到三星的回應。

▲ 截止香港時間7月30日6時正，請願人數已達9,270人，即將達到1萬人的目標。

盧泰文本周初發表文章，指今年將不會推出Note系列新機，但承諾會為在即將登場的摺疊手機中提供Note系列的功能，惟三星粉絲依然不買賬。到底三星會如何處理是次請願？各位讀者就拭目以待！

三星獲得65W充電器認證 有望支援Galaxy S22旗艦系列手機

責任編輯：曾曉汶