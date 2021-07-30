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【5000元消費券】信和旗下八大商場+四大酒店 推「一連8日賞」 消費2,000元送200元

理財智慧 18:40 2021/07/30

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第一期電子消費券將於8月1日派發，為了進一步鼓勵及帶動本地消費，信和集團會於不同階段夥拍四大電子支付平台如包括八達通、WeChat Pay HK及信用卡等，而第一階段已與AlipayHK合作，聯同旗下8大商場、4間酒店以及過百間商戶一同推出信和集團獨家現金券及「信和萬元著數賞」，每名市民最高可獲逾HK$10,000的優惠獎賞。 

即click下圖睇獎賞活動詳情 (以 8 月 1 日起消費計算)：

    點擊圖片放大
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於第一期電子消費券派發首日(即8月1日)，信和集團商場推出「一連8日賞」獎賞活動，由2021年8月1日至8日期間，S⁺ REWARDS會員只需於屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城或黃金海岸商場，以政府電子消費券計劃指定儲值支付工具（AlipayHK (支付寶)、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK (微信支付)）單一消費滿2,000元或以上，可於商場禮賓處及客戶服務中心登記消費，成功登記點數後即可賺取200元 S現金券（只適用於屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城之S現金券指定認受商戶，到期日為2021年9月30日。），享高達10％消費回贈。
 

【打疫苗有獎抽】信和再推大禮 若9月底達500萬人接種疫苗 多送一個凱滙千萬單位抽獎，詳見【下一頁
 

而由即日起至8月31日，信和集團旗下四大商場亦推出了「拉闊生活百萬賞」，顧客只需於屯門市廣場 、奧海城、荃新天地或中港城以電子消費滿指定金額即可參加抽獎，每星期送出5,000元 S現金券30份及3,000獎賞點數20份，S⁺ REWARDS 會員更可獲得加倍抽獎機會，而抽獎券更可累積至中獎。

【周未好去處】荃灣廣場聯同Glico Fun舉辦夏日 樂『脆』遊 設5大專區+10大日系主題打卡場景，詳見【下一頁
 
適逢8月正值奧運熱潮，四大商場特意推出「運動折」驚喜禮遇，由即日起至2021年8月31日，S⁺ REWARDS只需於顧客只需於屯門市廣場 、奧海城、荃新天地或中港城之任何運動服裝及用品商戶，以電子貨幣消費滿100元，並成功登記點數，即可解鎖「動感夏日」勳章！凡持有「動感夏日」勳章之S⁺ REWARDS會員即可以5點數換領50元 S現金券1張（只適用於屯門市廣場、奧海城、荃新天地及中港城之S現金券指定認受商戶，到期日為2021年9月30日。），先到先得，換完即止。

【室內設計】地台設計太單調乏味？　三大方法令地台「一物多用」，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

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