澳洲派兵協助警方執法 確保封城實施到位

澳洲悉尼新冠疫情持續，澳洲國防部證實下周一（2日）起將派遣軍人協助悉尼警方，確保民眾嚴格遵守封城措施。有意見憂慮，軍隊巡邏情況或引致悉尼居民不安。悉尼所在新州警方強調，確保悉尼民眾遵守封城規定十分重要，並指警方周末將派近千警力防止悉尼再有暴力反封城示威。

澳洲多地爆反封城示威 莫里森狠批自私 【下一頁】

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）證實，因應新州警方要求，將派遣300名國防部軍人到悉尼大都會區協助警方確保民眾遵守居家令。軍人將在周末接受為期2日訓練，下周一起按照新州警方指示執行任務。工作內容包括阻止民眾與非同住親屬聚會，和確保確診者及其密切接觸者居家接受隔離，故平日會上門查證。

悉尼西南區坎伯蘭市（Cumberland）市長克里斯托（Steve Christou）憂慮，區內有軍隊巡邏情況將引起居民不安。克里斯托建議，軍隊可改為在區內協助運送醫療物資，相信會令人感到安心。澳洲律師聯盟（Australian Lawyers Alliance） 指，利用國防軍人確保民眾遵守法律先例一開，會帶來危險後果。

澳洲名人打完疫苗染Delta變種 開派對傳染60人 【下一頁】

新州警務處長富勒（Mick Fuller）周四向澳洲總理莫理森（Scott Morrison）提出軍人協助請求時指，目前Delta變種病毒（首先在印度發現）快速傳播，確保民眾遵守封城措施十分重要。富勒被問及軍隊協助何時結束時指，當局稱尚未決定，僅表示希望盡快結束封城，民眾可恢復正常生活。目前悉尼封城措施定於下月28日結束。

包括悉尼等多個澳洲城市上周六（24日）舉行示威，抗議當局持續封城，當中不少人士並未佩戴口罩出席。富勒指警方就當日示威1周內鎖定超過60人，發出逾200張罰單，仍在通緝3名涉及暴力行為示威者。警方指，現時網上有號召本周末再發起示威，當局將部署千名警員，分布在悉尼市區各處防止再有暴力示威發生。新州衛生總監尚特（Kerry Chant）憂慮，一旦示威者間爆發病毒傳播，後果將不堪設想。

責任編輯：李俊儀