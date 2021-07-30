【5000元消費券】電子消費券最快周日到手　8成受訪港人或會額外消費

▲ Visa近日發表了一項其委託YouGov進行的最新研究，在網上訪問了1,060名香港市民，以了解他們對消費券計劃和採用電子支付的態度和行為。

消費券派發在即，不少商家都對市民的消費取向及態度感好奇。金融服務公司Visa近日發表了一項其委託YouGov進行的最新研究，在網上訪問了1,060名香港市民，以了解他們對消費券計劃和採用電子支付的態度和行為。

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調查結果顯示，超過 80%港人稱他們有意在使用電子消費券之餘，進行額外消費以購買所需產品或服務。當中64%受訪者表示他們會使用信用卡來填補消費券不足以支付的消費項目。而使用信用卡的主要誘因為信用卡公司所贈的獎賞、其便利性及安全性亦為首要考慮因素。

據研究所示，餐飲為最受市民歡迎的消費類別，68%的受訪者表示他們打算使用消費券與家人和朋友外出用膳。雜貨和日用品（64%）則為第二受歡迎的消費類別，接著的是電子科技產品（43%）。

多數受訪者稱他們已習慣使用流動支付方式，只有7%的受訪者因消費券而首次接觸促這種支付方式。18%的受訪者表示，他們因消費券計劃而增加消費慾，預計將更頻繁地使用信用卡等流動支付方式。

Visa 香港及澳門區董事總經理Maaike Steinebach稱，港人打算以電子消費券作較大額的消費，相信此計劃將為零售業、餐飲業以及其他服務行業帶來復甦所需的推動力。該企亦有意透過此計劃推動更多中小企商戶支援電子支付，為消費者提供流暢的支付體驗。

Visa目前已宣佈與WeChat Pay HK合作，以支持消費券的派發和使用。選擇以WeChat Pay領取電子消費券的市民可在WeChat應用程式完成有關註冊，其後綁定Visa信用卡。他們隨即可兌換額外的電子現金券，其適用於消費滿300港元或以上的交易。

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責任編輯：陳泳如