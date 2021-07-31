【職場熱話】男同事送紅玫瑰被拒 反罵對方「貪錢港女」 網民： 追求不逐就小氣

在職場遇上合眼緣的同事真的不容易，如果遇到，你會如何做？有網民於網上討論區發文，指公司最近來了一名男同事，因為工作關係與他有更多接觸，他經常想約樓主出去，但被她拒絕。在午飯時候，他在公司附近的花店買了一支紅玫瑰花，在樓主還沒有嚥下的時候送給她，頓時令她既驚訝又尷尬，詢問如何可以擺脫他。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【職場熱話】新入職年輕同事 扮聽唔到「早晨」 又叫同事「喂」 同事怒斥：「係唔係而家啲後生嘅都係咁樣？」 【下一頁】

此帖文一出，引來很多網民回應，他們認為男同事很小氣，因為追求不逐而罵人，「甚麼樣的人追不到就氣惱，不考慮自身的原因。」、「這個男人，極度沒有禮貌。」、「罵人只會顯得自己沒有自信。」、「如果他影響你的工作效率，直接與hr投訴。」、「很多時候是男人的幻想和一廂情願，但無法脫身！」

同場加映：

其他回應：

我以為你被噴的滿臉都是飯

他是小學生來的嗎？

拍戲都沒有這麼誇張

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責任編輯：陳頌潔