  • 30°C
香港時間 : 2021801日 (日) 08:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【山地悠遊人生@iM網欄】世界十大自然旅遊奇蹟之一 動物大遷徙 （上）

名人薈萃 08:00 2021/08/01

分享：

動物大遷徙 The Great Migration 是世界十大自然旅遊奇蹟之一，人生旅遊清單中動物大遷徙必不可少。 動物大遷徙是指每年7 月份，非洲旱季， 原本散居在賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park裡的超過160萬隻牛羚 （Wildebeests 俗稱角馬）、25萬隻斑馬等草食野生動物， 為尋找水源及食物，會形成一支遷徒大軍。 從東非坦桑尼亞賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park， 經過馬賽河Masai River，進入鄰國肯亞的馬賽馬拉國家自然保護區 Masai Mara National Park 。

超過160萬隻牛羚 Wildebeests，居住在坦桑尼亞賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park， 每年7-9月為尋找水源和食物，遷徙到鄰國肯亞的馬賽馬拉國家自然保護區 Masai Mara National Park

位於坦桑尼亞的Serengeti非常龐大， 佔地三萬平方公里， 而肯亞的馬賽馬拉的面積只有 Serengeti 十五分之一， 並不足以維持160萬隻外來動物的生活，於是在7-9月短暫停留之後，雨季來臨前又千里迢迢地返回 Serengeti 南部，週而復始，年復一年。

雖然大遷徙年年發生，但時間卻因雨水的多寡而變動， 動物移動的路線飄忽不定，要看到驚心動魄，壯觀的牛羚過河需要有專業的導遊安排， 更要有運氣。我去的時候是九月底，動物大軍已經過河，所有動物都看到， 只差牛羚過河沒看到，總覺得有些遺憾。

 

最合適去非洲Safari的季節是6-9月份旱季，最好避開不要在3－6月份雨季去， 雨季容易發生水災，食水受到污染，容易爆發霍亂。出發前需要打黃熱針和準備虐疾藥物。香港衛生處要最少提前四個月預約打黃熱針， 費用＄515。如果只去肯亞，不一定要打黃熱針， 但陸路過境去其他國家如坦桑尼亞、烏干達等， 必須出示針卡。

 

選肯亞馬賽馬拉 Masai Mara 還是坦桑尼亞賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park？

如果時間不足，選最著名的馬賽馬拉 Masai Mara national Reserve 野生動物保護區的 3～5天Safari，驚心動魄的獵食、壯觀牛羚過河、搭熱氣球看動物都在這裡發生，絕對此生難忘！

 

肯亞的馬賽馬拉面積雖小， 但當牛羚遷徙大軍進駐，馬賽馬拉無疑等同於一個巨大動物園，各種各樣的動物如長頸鹿、大象、河馬、獅子、獵豹、花豹等動物都非常集中，值得多花些時間遊覽。

 

馬賽馬拉的意思是「馬賽有著斑點的遼闊草原」， 可以拜訪馬賽族文化村， 跟穿著鮮豔服裝搭，戴著精美耳飾的馬賽人合照。還可以乘坐世界上最貴亦最壯觀的熱氣球，在日出時從空中俯瞰動物遷徙的過程，飛行結束後香檳早餐已準備好，還會頒發證書一張。

牛羚，俗稱角馬的 Wildebeests，在賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park裡有160萬隻

在肯亞乘坐世界上最貴亦最壯觀的熱氣球

坐熱氣球，從空中俯瞰動物遷徙，白色的是斑馬，黑色的是牛羚

坐熱氣球，從空中俯瞰動物遷徙，白色的是斑馬，黑色的是牛羚

在肯亞乘坐熱氣球$500美元

拜訪馬賽族文化村， 跟穿著鮮豔服裝搭，戴著精美耳飾的馬賽人合照

熱氣球飛行結束後，在草原上享用香檳早餐

熱氣球飛行結束後，在草原上享用香檳早餐

熱氣球飛行結束後香檳早餐

 

挑選 Safari 旅行社

非洲動物Safari 絕不便宜，行程內容都差不多，但價格懸殊，團費從每天＄200～＄9000美金不等， 價格高低跟入住的酒店等級成正比，是經濟舒適還是豪華高檔，；住沒有洗手間，晚上要走十分鐘才到公眾洗手間的露營帳篷；還是帳篷內有沖水馬， 有穩定熱水可以洗澡的豪華營。

帳篷外草地上白色的是野花

帳篷內有沖水馬， 有穩定熱水可以洗澡的豪華營

 

其次團費高低視乎車的等次， 最貴自己組團包一輛越野車， 最多可坐6人，6人會比較擠， 最理想是2人一車，行程可自由變動 。 一般服務好，專業的司機兼導遊每天早上從營地或酒店開車去找動物群，  觀察動物時打開車頂的敞篷，可以直接把長鏡相機架在車頂，車內很附有瓶裝礦泉水。

觀察動物時，打開越野車車頂的敞篷，可以直接把長鏡相機架在車頂

最便宜的是改造的麵包車或小巴，可坐8～16人，通常從香港出發的旅遊團就是坐那種車，人數逼爆。如果可以選擇的話就不要坐這種改裝車，車頂的空間有限，不能同時容納八個人 。

如果可以選擇的話就不要坐這種改裝車，車頂的空間有限，不能同時容納八個人

PS:胖嘟嘟的河馬是非洲最危險的動物之一，河馬白天在水裏睡覺，晚上出動上岸吃草，不要太靠近，一個動作就會使河馬感到被挑釁，特別是為保護小河馬的母河馬，牠就會直接攻擊人類。

胖嘟嘟的河馬是非洲最危險的動物之一

千萬別接近河馬，是非洲最危險的動物之一，攻擊性強

 

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介：

以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

更多山地悠遊人生@山地姑娘（姚曉蘭）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

 

 

撰文 : 山地姑娘（姚曉蘭）

欄名 : 山地悠遊人生

最新專欄文章 更多

【山地悠遊人生@iM網欄】遍地龍蝦——航海冒險
2021/07/25
【山地悠遊人生@iM網欄】遍地龍蝦——航海冒險
【山地悠遊人生@iM網欄】暑假親子-親手製作杯麵
2021/07/18
【山地悠遊人生@iM網欄】暑假親子-親手製作杯麵
【山地悠遊人生@iM網欄】係香檳定氣泡酒？香檳命名大戰
2021/07/11
【山地悠遊人生@iM網欄】係香檳定氣泡酒？香檳命名大戰
【山地悠遊人生@iM網欄】到旅遊書沒有介紹的地方 活出趣味人生
2021/07/04
【山地悠遊人生@iM網欄】到旅遊書沒有介紹的地方 活出趣味人生
【山地悠遊人生@iM網欄】旅程還在繼續 勇敢的母親與勇往直前的腦癱患者
2021/06/27
【山地悠遊人生@iM網欄】旅程還在繼續 勇敢的母親與勇往直前的腦癱患者
公園 食水 水災 經濟 導遊 污染 非洲 霍亂 大自然 動物園

下一篇文章

【盈喜股】神華發盈喜 預期上半年多賺三成至265億人幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】樓上漏煤氣 管理處要求借用平台作維修 業主上網求助 網民：可免則免
【樓市熱話】樓上漏煤氣 管理處要求借用平台作維修 業主上網求助 網民：可免則免
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸
【樓市熱話】男友不願搬出港島 同居便作廢 港女大呻：港島人住返出小小係咪會慘過死？
【樓市熱話】男友不願搬出港島 同居便作廢 港女大呻：港島人住返出小小係咪會慘過死？
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券