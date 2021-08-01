【山地悠遊人生@iM網欄】世界十大自然旅遊奇蹟之一 動物大遷徙 （上）

動物大遷徙 The Great Migration 是世界十大自然旅遊奇蹟之一，人生旅遊清單中動物大遷徙必不可少。 動物大遷徙是指每年7 月份，非洲旱季， 原本散居在賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park裡的超過160萬隻牛羚 （Wildebeests 俗稱角馬）、25萬隻斑馬等草食野生動物， 為尋找水源及食物，會形成一支遷徒大軍。 從東非坦桑尼亞賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park， 經過馬賽河Masai River，進入鄰國肯亞的馬賽馬拉國家自然保護區 Masai Mara National Park 。

▲ 超過160萬隻牛羚 Wildebeests，居住在坦桑尼亞賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park， 每年7-9月為尋找水源和食物，遷徙到鄰國肯亞的馬賽馬拉國家自然保護區 Masai Mara National Park

位於坦桑尼亞的Serengeti非常龐大， 佔地三萬平方公里， 而肯亞的馬賽馬拉的面積只有 Serengeti 十五分之一， 並不足以維持160萬隻外來動物的生活，於是在7-9月短暫停留之後，雨季來臨前又千里迢迢地返回 Serengeti 南部，週而復始，年復一年。

雖然大遷徙年年發生，但時間卻因雨水的多寡而變動， 動物移動的路線飄忽不定，要看到驚心動魄，壯觀的牛羚過河需要有專業的導遊安排， 更要有運氣。我去的時候是九月底，動物大軍已經過河，所有動物都看到， 只差牛羚過河沒看到，總覺得有些遺憾。

最合適去非洲Safari的季節是6-9月份旱季，最好避開不要在3－6月份雨季去， 雨季容易發生水災，食水受到污染，容易爆發霍亂。出發前需要打黃熱針和準備虐疾藥物。香港衛生處要最少提前四個月預約打黃熱針， 費用＄515。如果只去肯亞，不一定要打黃熱針， 但陸路過境去其他國家如坦桑尼亞、烏干達等， 必須出示針卡。

選肯亞馬賽馬拉 Masai Mara 還是坦桑尼亞賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park？

如果時間不足，選最著名的馬賽馬拉 Masai Mara national Reserve 野生動物保護區的 3～5天Safari，驚心動魄的獵食、壯觀牛羚過河、搭熱氣球看動物都在這裡發生，絕對此生難忘！

肯亞的馬賽馬拉面積雖小， 但當牛羚遷徙大軍進駐，馬賽馬拉無疑等同於一個巨大動物園，各種各樣的動物如長頸鹿、大象、河馬、獅子、獵豹、花豹等動物都非常集中，值得多花些時間遊覽。

馬賽馬拉的意思是「馬賽有著斑點的遼闊草原」， 可以拜訪馬賽族文化村， 跟穿著鮮豔服裝搭，戴著精美耳飾的馬賽人合照。還可以乘坐世界上最貴亦最壯觀的熱氣球，在日出時從空中俯瞰動物遷徙的過程，飛行結束後香檳早餐已準備好，還會頒發證書一張。

▲ 牛羚，俗稱角馬的 Wildebeests，在賽倫蓋蒂國家公園 Serengeti National Park裡有160萬隻

▲ 在肯亞乘坐世界上最貴亦最壯觀的熱氣球

▲ 坐熱氣球，從空中俯瞰動物遷徙，白色的是斑馬，黑色的是牛羚

▲ 坐熱氣球，從空中俯瞰動物遷徙，白色的是斑馬，黑色的是牛羚

▲ 在肯亞乘坐熱氣球$500美元

▲ 拜訪馬賽族文化村， 跟穿著鮮豔服裝搭，戴著精美耳飾的馬賽人合照

▲ 熱氣球飛行結束後，在草原上享用香檳早餐

▲ 熱氣球飛行結束後，在草原上享用香檳早餐

▲ 熱氣球飛行結束後香檳早餐

挑選 Safari 旅行社

非洲動物Safari 絕不便宜，行程內容都差不多，但價格懸殊，團費從每天＄200～＄9000美金不等， 價格高低跟入住的酒店等級成正比，是經濟舒適還是豪華高檔，；住沒有洗手間，晚上要走十分鐘才到公眾洗手間的露營帳篷；還是帳篷內有沖水馬， 有穩定熱水可以洗澡的豪華營。

▲ 帳篷外草地上白色的是野花

▲ 帳篷內有沖水馬， 有穩定熱水可以洗澡的豪華營

其次團費高低視乎車的等次， 最貴自己組團包一輛越野車， 最多可坐6人，6人會比較擠， 最理想是2人一車，行程可自由變動 。 一般服務好，專業的司機兼導遊每天早上從營地或酒店開車去找動物群， 觀察動物時打開車頂的敞篷，可以直接把長鏡相機架在車頂，車內很附有瓶裝礦泉水。

▲ 觀察動物時，打開越野車車頂的敞篷，可以直接把長鏡相機架在車頂

最便宜的是改造的麵包車或小巴，可坐8～16人，通常從香港出發的旅遊團就是坐那種車，人數逼爆。如果可以選擇的話就不要坐這種改裝車，車頂的空間有限，不能同時容納八個人 。

▲ 如果可以選擇的話就不要坐這種改裝車，車頂的空間有限，不能同時容納八個人

PS:胖嘟嘟的河馬是非洲最危險的動物之一，河馬白天在水裏睡覺，晚上出動上岸吃草，不要太靠近，一個動作就會使河馬感到被挑釁，特別是為保護小河馬的母河馬，牠就會直接攻擊人類。

▲ 胖嘟嘟的河馬是非洲最危險的動物之一

▲ 千萬別接近河馬，是非洲最危險的動物之一，攻擊性強

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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