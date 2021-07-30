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【李小加動向】李小加創業、下周主持「滴灌通」啟動發布會　擬創牛碼交易所

股市 17:30 2021/07/30

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【李小加動向】李小加創業、下周主持「滴灌通」啟動發布會　擬創牛碼交易所

香港交易所 （00388） 前行政總裁李小加望離職後創業，聯手東英金融前行政總裁張高波，成立滴灌通投資。李小加多次提議「滴灌通」概念，擬透過數碼平台，將資金引流至有資金需求及具回報潛力的中小企業。李小加下周二（8月3日）以創始人身份，主講滴灌通啟動發佈會。

據年初公司註冊處資料，「滴灌通香港投資」於今年3月成立，由李小加、張高波出任董事，而李小加也會擔任牛碼香港的主席兼行政總裁。

李小加註冊成立「滴灌通投資」，可見【下一頁】

李小加預告新工作不離開中環 無收到紫荊黨邀請，可見【下一頁】

據介紹，滴灌通投資為牛碼集團全資子公司，牛碼集團通過創建由小微企業、全球投資者和行業夥伴組成的生態系統，為小微企業提供獲取融資、營運支援、尋求戰略夥伴生態網路。

繼成立旗下滴灌通投資平台之後，牛碼集團擬創建全新的專注小微企業投資的數字化交易平台（牛碼交易所），為小微企業對接全新的長期資本來源。

李小加離任後屢提出「滴灌通」概念，甚至在政協提案中提及相關概念，認為現時國際資本與中國的中小實體的完全割裂，需要更多方式連結。

相關文章：

【李小加動向】李小加：「滴灌通」將國際資本與內地中小企連接　實現以數據賦能經濟

【李小加動向】李小加建議滴灌通　牛碼香港網頁面世、冀成場外金融交易市場

【李小加動向】李小加：構思「滴灌通」融資　商標去年底已被註冊、背後為張高波

記者：麥德銘

創業 香港交易及結算所有限公司 李小加 香港交易所（00388）

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