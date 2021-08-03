▲ 【李小加創業】「滴灌通」啟動擬引國際資本投內地小微企業 長遠擬建交易平台

香港交易所 （00388） 前行政總裁李小加望離職後創業，聯手東英金融前行政總裁張高波，成立「滴灌通投資」。李小加最新以聯合創始人介紹「滴灌通」，期望平台可將國際資金引流至有資金需求及具回報潛力的小微企業。李小加稱，內地經濟數字化令小微企業收入都能更透明、可信地證明，令投資變得可行。張高波稱，滴灌通首年會先「試水溫」投資數十行業，與「節點企業」合作。

據年初公司註冊處資料，「滴灌通香港投資」於今年3月成立，由李小加、張高波出任董事，而李小加也會擔任牛碼香港的主席兼行政總裁。

滴灌通投資為牛碼集團全資子公司，李小加在介紹投資理念的同時，稱滴灌通投資平台是集團的起步，其後會建立「勞動創業者服務平台」讓創業者組成社區互相交流，也期望建立「牛碼新市」作為二級市場交易平台，讓小微企業也能有價格發現，「獲得資本的尊重」，但未有交待太多合規細節。

李小加註冊成立「滴灌通投資」，可見【下一頁】

李小加預告新工作不離開中環 無收到紫荊黨邀請，可見【下一頁】

▲ 滴灌通創辦人包括港交所前行政總裁李小加、東英金融創辦人張高波

李小加稱，內地小微企業面對「太分散、欠透明、難標準化」問題，即使收入有望因支付平台發達成更易查證，滴灌通也會循「節點企業」合作。他表示，所指的節點企業可以是互聯網平台、加盟店品牌甚至是SaaS軟件服務公司，令滴灌通可以大量投資多家相類似的小微企業。

他將滴灌通的投資策略稱為「SHARPE」，即是Small單筆小額、Huge海量組合，引入ARM數字化管控、RDR收入分成、Progressive持續優化和Exchange新交易平台。他表示，滴灌通雖然成為小微企業股東，但為簡化管理，會從收入收成作回報。

張高波稱，實務上會先挑選行業特別是內需相關行業，在中國找到相關節點企業，先投一批公司觀看成果，利用相關數據學習並優化，檢討表現，期望第一年即可進入數十個行業，並設下量化指標「試水溫」。

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記者：麥德銘