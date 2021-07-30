【人幣定存】人民幣定存再爆加息戰 半年閃現2.8厘超高息

▲ 招商永隆今天加半年人幣定存息0.15厘，最新報2.8厘，頓變全城破頂息。

中資行再搶乘加息尾班車！7月已屆尾聲，跨境資金鏈例緊，奈何中港股市勁玩過山車，恒指今天（7月30日）再插水，失守26000點，市傳北水沽港股班資回潮，適逢月結令銀根更緊絀。而港銀不斷勇搶人民幣定期存款，令加息戰激鬥連場，招商永隆剛於本周三（28日）才新推6個月享2.65厘，隨即問鼎冠絕全城息率。惟高處未算高，今天再調升0.15厘，罕現2.8厘的快閃破頂息，如以入場費10萬元（人民幣，下同）計，全期輕鬆穩袋1,400元利息。

信銀國際7天10厘優惠 延至下月底

此外，8月未正式開局，中資行對人民幣搶存戰已開打，信銀國際今晚公布，把7天短存享10厘息的截止期，由明天（31日）順延至8月31日。客戶以開立於信銀國際的同名個人戶口，將港幣或美元新資金兌換成人民幣，並將該兌換資金於同日或翌日，在旗下分行敘造1星期的人民幣定期存款，可享高達10厘定期存款年利率，1個月也有3.8厘。 門檻低至等1萬港元，但須指定手機銀行開戶等附帶條件。

專家預計，中小行的吸存戰持續，畢竟美國似乎全方位向內地施壓，由科技戰到金融戰，漸趨升級，市場關注外資被迫拋售中資股，間接累人民幣滙價承壓，本周二（27日）更跌穿6.5心理關的逾3個月低位。在滙弱息升下，疊加跨月度的抽資效應，料港銀力搶跨年錢。

事實上，本周已有5間中小行鬥加息，包括上商調升3個月0.05厘，新報2.25厘，跟半年期看齊。信銀國際昨（29日）也微升3個月存息至2.5厘。華僑永亨及大眾銀行更全面調升短中長息，當中華僑永亨的半年定存累升0.2厘，新報2.6厘，僅次於招商永隆的2.8厘而高踞第2位。

至於人民幣前景，面對河南千年不遇的水災汛情，復添監管風暴掀中港小股災等利淡因素湧現，但外資大好友本色未改。花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢回應本報查詢指，暫仍維持未來6個月至1年人民幣兌美元挑戰6.3新高，長線目標5.6預測不變，沒有下調預測。

10大名家料年底人幣目標價 中位數預測6.44【下一頁】

黃栢寧解釋，內地整頓科網及教育行業，擔心其他行業監管會進一步收緊，引發中概股被大幅拋售，這些憂慮可能還需要時間紓緩及消化。投資者擔心監管機構或會像對教育行業般，整頓房地產和醫療保健行業，對額外監管的擔憂可能合理，但投資者不應根據對幾個行業的監管，便預測中央會做甚麼。目前市場恐慌背後的假設，比僅僅執行房地產及醫療保健行業現有監管規則，還要糟糕很多。短來看，市場或繼續震盪，但內地早前於信貸政策上釋放鴿派訊號，故此投資者不必對中資股過分悲觀。而大型科網股方面，或需要宣布新的股票回購計劃，甚至增加現有回購規模，以表明對基本面的信心，並讓投資者對利潤增長前景，才感到放心。

拆息方面，今天離岸人民幣半年拆息高見3.21525厘，1年拆息更達3.24厘，凸顯業界未有蝕本搶存。

另外，招商永隆司庫蕭啟洪回應本報查詢說，暫仍維持人民幣今年底見6.5至6.55預測。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源