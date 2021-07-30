【一起酒過的日子@iM網欄】Hermès 銷售伎倆 「添香油」買香檳？

最近聽朋友講解買Kelly Bag給太太的辛酸經歷，才有幸認識到 Hermès 的「添香油」銷售伎倆。

原來一般人如果要買到最熱捧的型號，除了要有錢，還要有誠意，到店內買齊其他你完全不感興趣的accessories後，用往績和殷勤的態度來證明給前線員工，你對於 Hermès 是100%不偏不倚的絕對忠誠。

所有步驟完成無誤後，才有機會見到包包。最後，當然是以正價付款，無得平。

雖然說到最尾，朋友都不禁要稱讚一下工匠的手工，但做生意可以做到咁，真可算是無憾。

當然，這只是我孤陋寡聞。現代女性，甚至男仕，對於「添香油」這概念都應該不會陌生。但所謂各師各法，就算不用「添香油」，也有 LVMH和 Kering 旗下的一眾代表，以品牌的定位、故事、crossover 和限量版等方法，令全世界的消費者都垂涎三尺。

所以真的不能不佩服法國人的 marketing 造詣。

法國酒當然也不例外。剛才提到的LVMH，旗下的法國香檳就有 Dom Pérignon、Krug、Ruinart和Veuve Clicquot。Marketing 夠入屋，每個都是家傳滬曉的品牌。

「嘩！你開咗支 02年 Krug 啊？」這是一個何等優越的讚美啊。

香檳廠每年以「唧牙膏」的方式賣酒，每過幾月便提價，酒款幾乎每年都保證大賣。有些Rosé和靚年份的，更要配額或出現炒價。

而最近法國香檳區又有新玩法，就是要 market 無氣香檳酒，法文叫Côteaux Champenois。

聽起來好像不甚開胃，但法國人深深明白只要故事夠動聽，再捉住物以罕為貴的心理（香檳區出產的無氣酒，暫時每年量產大概只有75,000支，有氣香檳每年大概3億支），一樣有市有價。

故事方面，由法國人編織，所以一定從歷史和 heritage 出發。話說當年在Dom Pierre Pérignon 修士成功於17世紀發明有氣香檳的釀法前，香檳區一向出產無氣酒為主。所以 long story short，賣的是 back to its roots 的故事。

加上大香檳廠的加持，除了 Charles Heidseick ，還有 Cristal 背後的 Louis Roederer，和農莊香檳代表Jacques Lassaigne，都開始在香檳區釀無氣酒，希望分一杯羹。

今天才聽過無氣香檳酒絕對不算遲，因為這是最近兩年才興起的 trend。再過幾年，由於它們極之量產，又有匠人的手工，可能要「添香油」才能入到手。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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