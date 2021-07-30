【監管風暴】交通運輸部：依法查處網約車和貨運平台壟斷、侵害司機合法權益等違法行為

交通運輸新業態協同監管部際聯席會議召開2021年第二次全體會議。會議指出， 當前網約車、網絡貨運等交通運輸新業態快速發展，在滿足群眾多元需求、促進行業轉型升級的同時，還存在一些突出矛盾和問題，特別是部分網約車平台公司侵害駕駛員權益，部分貨運平台企業經營行為不規範，部分平台公司擾亂市場公平競爭秩序等，對行業安全穩定帶來風險隱患。

會議要求，一 要持續提升監管能力水平。優化監管框架，加快實現事前事中事後全鏈條監管，特別是要加強反壟斷監管和反不正當競爭，依法查處網約車和貨運平台壟斷、排除和限制競爭、擾亂市場秩序、侵害司機合法權益等違法行為，維護公平有序競爭市場秩序。

二要強化相關部際聯席會議各成員單位協同協作，全力配合做好對平台公司的網絡安全審查工作。 加強運輸服務保障，有效滿足人民群眾日常出行需求。

三要加快推進企業合規發展。加強部門協同，統籌用好各種監管手段督促非法營運問題突出的網約車平台公司明確時間表和工作計劃，加快清退不合規車輛和人員。 壓緊壓實企業安全生產主體責任，持續提升安全生產保障能力；進一步加強網絡與數據安全管理，切實保護消費者個人信息安全。

四要切實保障從業人員權益。盡快出台關於加強交通運輸新業態從業人員權益保障工作的政策文件，壓緊壓實平台公司在保障從業人員權益上的主體責任，規範企業經營行為，切實保障從業人員勞動保障權益。

五要持續改進提升適老服務。督促網約車平台公司持續優化完善軟件功能，為老年人提供更多適老化服務。指導各地交通運輸部門加快推廣應用。

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