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【玄人‧峰語@iM網欄】解構同命盤有不同命運的原因

名人薈萃 10:00 2021/07/31

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對於相同八字的人，是否有著相同的命運的人，之前曾經有篇幅討論過。不過，粉絲們對我早前的解讀，似乎未搔到癢處，希望再深入解釋此論題。之前我已指出，任何一套算命的程式，都是將複雜的陰陽、五行、天星、易卦等的東西，簡化地將一個人的命運呈現出來，所以有多神準的批算方法，最多只有七、八成的準繩而已。因此，我們面對一個相同八字或斗數盤的人，為何會有不同呈現、不同的命運。

 

首先，先就同男女而言，即使有相同的命盤，但男女排運的方法是不一樣的，當男一個男命的八字大運是順行時，女命就是逆行的，反之亦然。所以同時間出生的男女，當成長時的大運是反方向而行，大運與原局命格產生的化學作用，自然就有不同的際遇了。那麼，大家會問如果是兩個同時間出世的男命，那就沒有此問題，但為何仍然出現不同際遇呢?

 

事實上，我們掌握的八字或斗數命盤，只在於於年月日時，但卻沒有掌握了那命造的受精的時間。簡單而言，即是相同時間出世的人，有些可能在母體38週才生產出來，有的可能在母體39週才見天日，因此，命理學上有計算「胎元」的一環。的而且確，嬰孩在母體成長的時候已是有生命的，已感受了天地及母親生活之氣，也即是說已開始集氣，天地陰陽五行之氣已開始影響了胎兒，也是胎兒成長的一部份。所以，當我們面對相同的八字時，其實背後已有不同的本質了，而這些我們是無法掌握的。

 

當然，命理上是有推算胎元的方法，但這個只是推算，而不是實際的，而事實上，即使知道父母什麼時候交配，也難以推算嬰兒在母體受精的時間，所以胎元的運算明顯有落差的，也是靠估而已。接著，大家會問胎元影響大嗎? 這問題好比問同年同月同日出世，但不同時辰已可以有很大的差別了。因此，我們面對相同的命盤，卻有1/5的東西是長握不了的(如果年、月、日、時、胎元是平均分配影響力)，這也是為何我老是說算命最多有七、八成準已是很好的原因。

 

除了胎元因素外，最大原因令同一八字的人有著不同的際遇，就是後天的集氣了。道理很簡單，如果我們將相同的種子，以同樣的方法去培植，但一個放在陽台成長，一個放在洗手間放養，兩者的開花結果的成果也不一樣的。換言之，即使有相同的八字，後天的培育、教養及集氣是非常之重要。因此，我時常都跟我的客人說，「宿命論」只在於你本身是玫瑰便不能成為牡丹，但後天的努力，卻可成就你成為在眾多玫瑰中出眾的一朵。


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羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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