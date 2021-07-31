【玄人‧峰語@iM網欄】解構同命盤有不同命運的原因

對於相同八字的人，是否有著相同的命運的人， 之前曾經有篇幅討論過。不過，粉絲們對我早前的解讀， 似乎未搔到癢處，希望再深入解釋此論題。之前我已指出， 任何一套算命的程式，都是將複雜的陰陽、五行、天星、 易卦等的東西，簡化地將一個人的命運呈現出來， 所以有多神準的批算方法，最多只有七、八成的準繩而已。因此， 我們面對一個相同八字或斗數盤的人，為何會有不同呈現、 不同的命運。

首先，先就同男女而言，即使有相同的命盤， 但男女排運的方法是不一樣的，當男一個男命的八字大運是順行時， 女命就是逆行的，反之亦然。所以同時間出生的男女， 當成長時的大運是反方向而行，大運與原局命格產生的化學作用， 自然就有不同的際遇了。那麼， 大家會問如果是兩個同時間出世的男命，那就沒有此問題， 但為何仍然出現不同際遇呢?

事實上，我們掌握的八字或斗數命盤，只在於於年月日時， 但卻沒有掌握了那命造的受精的時間。簡單而言， 即是相同時間出世的人，有些可能在母體38週才生產出來， 有的可能在母體39週才見天日，因此，命理學上有計算「胎元」 的一環。的而且確，嬰孩在母體成長的時候已是有生命的， 已感受了天地及母親生活之氣，也即是說已開始集氣， 天地陰陽五行之氣已開始影響了胎兒，也是胎兒成長的一部份。 所以，當我們面對相同的八字時，其實背後已有不同的本質了， 而這些我們是無法掌握的。

當然，命理上是有推算胎元的方法，但這個只是推算， 而不是實際的，而事實上，即使知道父母什麼時候交配， 也難以推算嬰兒在母體受精的時間，所以胎元的運算明顯有落差的， 也是靠估而已。接著，大家會問胎元影響大嗎? 這問題好比問同年同月同日出世， 但不同時辰已可以有很大的差別了。因此，我們面對相同的命盤， 卻有1/5的東西是長握不了的(如果年、月、日、時、 胎元是平均分配影響力)，這也是為何我老是說算命最多有七、 八成準已是很好的原因。

除了胎元因素外，最大原因令同一八字的人有著不同的際遇， 就是後天的集氣了。道理很簡單，如果我們將相同的種子， 以同樣的方法去培植，但一個放在陽台成長，一個放在洗手間放養， 兩者的開花結果的成果也不一樣的。換言之，即使有相同的八字， 後天的培育、教養及集氣是非常之重要。因此， 我時常都跟我的客人說，「宿命論」 只在於你本身是玫瑰便不能成為牡丹，但後天的努力， 卻可成就你成為在眾多玫瑰中出眾的一朵。