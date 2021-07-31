  • 28°C
香港時間 : 2021731日 (六) 08:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【清酒新世界@iM網欄】「夢ささら」 澤姬．三

名人薈萃 08:00 2021/07/31

分享：

 

井上清吉商店不像大酒藏擁有大量的工作人員，他們一共就只有五個人，分辨擔任不同的重要職位！這也是他們的核心所在，讓他們除了能夠在IWC創下佳績，還有在「日本酒」的漫畫中被特別展現出來！

除了井上 裕史先生是杜氏外，還有佐藤 全生生為主力杜氏之一；至於井上 裕史先生除了杜氏一職以外，還主要負責麴屋的工作，可以說是作為藏主的他，大部份工作他都是親力親為的！此外，還有阿相 真人先生負責處理及製造醪的部份，從大學開始已經擁有驚人及尖銳的洞察力，讓他能夠在這個工作更想一層樓；雖然很多人經常都很講究關於釀酒的過程，但有時想過其實還有一個工作是非常值得尊敬的，特別是像澤姬一樣全人手製作的酒藏，這個工作是入樽及負責出口的工作，需要有強大責任感的福田 宇良先生，還有田中 美智子小姐巧妙靈活的手才能勝任的，他們堅決採用人手把所有標籤一張一張地貼上酒瓶上，而不依賴機器，在現今社會裏這種精神是絕對值得敬佩的！

主要都是因為他們重質不重量，我之前曾經去拜訪過他們，雖然他們酒藏沒有其他酒藏的華麗，反而我很喜歡他們的傳統感覺，很懷舊很有歷史感，唯一看見他們利用個機器的地方就是在運送大型物件上，不然就算是運送生米可能都還是利用一下手推車而已；有些人就會覺得貼標籤在酒瓶上是一個很簡單的工作，其實並非如此，讀藝術的我卻覺得非常之困難，甚至可說貼標籤可是一種學問！他們自製了自己的燈箱，為了方便自己能夠邊觀察酒瓶裏的清酒有沒有雜質之外，還能在燈箱上貼標籤，技巧就是「快．狠．準」，貼完標籤還有入盒，再進行包裝，可想而知這一男一女的巧妙之處！不過若果大家想更了解他們的話可以在他們的官方網站（下面的連結）看到更多關於他們的資訊！

 

這次突發要先給你們介紹好東西！很久以前都為大家介紹過一次的澤姫 純米大吟醸 真・地酒宣言，這幾年這款清酒同樣都獲得了IWC金賞，不過今次要介紹的是澤姬 純米大吟醸 斗瓶囲おりがらみ生，同一款清酒但用了不同的過濾方法，這款是一款利用斗瓶囲的濁酒生酒，全球只有37支，是超限定釀製的，每一支清酒都印有數字編號，而Sake Moment 榮幸地獲得其中的頭24支；斗瓶囲是用來收集從袋吊流出來的雫酒的容器名稱，一般這個方法都會形成古法的遠心分離，提取最好的部份！與普通版一樣也是純米大吟釀，只不過這款是生酒，利用了栃木縣産的酒造好適米「夢ささら」(夢心地），精米步合為40%，擁有濃郁的米香，帶點蜜瓜及香蕉的甜香，清酒帶有微碳酸，清新而不膩，開瓶的時候一定一定要留意，因為會噴出來的！

株式会社　井上清吉商店

地址：栃木県宇都宮市白沢町1901-1

電話：028-673-2350

官網：http://sawahime.co.jp

 

 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

更多清酒新世界@Chris Wong（汪廷謙）的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : Chris Wong（汪廷謙）

欄名 : 清酒新世界

最新專欄文章 更多

【清酒新世界@iM網欄】「真･地酒宣言」 澤姬．二
2021/07/24
【清酒新世界@iM網欄】「真･地酒宣言」 澤姬．二
【清酒新世界@iM網欄】別出心裁的名字 澤姬．一
2021/07/19
【清酒新世界@iM網欄】別出心裁的名字 澤姬．一
【清酒新世界@iM網欄】「彼の地」 醸し人九平次．七
2021/07/10
【清酒新世界@iM網欄】「彼の地」 醸し人九平次．七
【清酒新世界@iM網欄】「Origine」系列 醸し人九平次．六
2021/07/03
【清酒新世界@iM網欄】「Origine」系列 醸し人九平次．六
【清酒新世界@iM網欄】稻米背後的故事 醸し人九平次．五
2021/06/26
【清酒新世界@iM網欄】稻米背後的故事 醸し人九平次．五
清酒 栃木縣 蜜瓜 文娛藝術 日本

下一篇文章

普拉達上半年虧轉盈賺9700萬歐元 單日炒上一成創一年新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【網民熱話】交往4個月　男友支付租金　女友稱一次過租三年可以便宜一點　一個電話揭港男疑墮騙案
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【打疫苗有獎抽】怡和集團送出1,000萬元禮品大抽獎 獎品包括三輛平治房車 仲有購物 餐飲同住宿禮券
【職場熱話】扮窮呃同事話住劏房 但另有實情 網民搞笑回應「訓醒未呀？」
【職場熱話】扮窮呃同事話住劏房 但另有實情 網民搞笑回應「訓醒未呀？」
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【網民熱話】碩士畢業表姐就要移民　被拆穿「真面目」　結婚後沒有給過家用　不理長期病患媽媽？
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元