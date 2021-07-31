【清酒新世界@iM網欄】「夢ささら」 澤姬．三

井上清吉商店不像大酒藏擁有大量的工作人員，他們一共就只有五個人，分辨擔任不同的重要職位！這也是他們的核心所在，讓他們除了能夠在IWC創下佳績，還有在「日本酒」的漫畫中被特別展現出來！

除了井上 裕史先生是杜氏外，還有佐藤 全生生為主力杜氏之一；至於井上 裕史先生除了杜氏一職以外，還主要負責麴屋的工作，可以說是作為藏主的他，大部份工作他都是親力親為的！此外，還有阿相 真人先生負責處理及製造醪的部份，從大學開始已經擁有驚人及尖銳的洞察力，讓他能夠在這個工作更想一層樓；雖然很多人經常都很講究關於釀酒的過程，但有時想過其實還有一個工作是非常值得尊敬的，特別是像澤姬一樣全人手製作的酒藏，這個工作是入樽及負責出口的工作，需要有強大責任感的福田 宇良先生，還有田中 美智子小姐巧妙靈活的手才能勝任的，他們堅決採用人手把所有標籤一張一張地貼上酒瓶上，而不依賴機器，在現今社會裏這種精神是絕對值得敬佩的！

主要都是因為他們重質不重量，我之前曾經去拜訪過他們，雖然他們酒藏沒有其他酒藏的華麗，反而我很喜歡他們的傳統感覺，很懷舊很有歷史感，唯一看見他們利用個機器的地方就是在運送大型物件上，不然就算是運送生米可能都還是利用一下手推車而已；有些人就會覺得貼標籤在酒瓶上是一個很簡單的工作，其實並非如此，讀藝術的我卻覺得非常之困難，甚至可說貼標籤可是一種學問！他們自製了自己的燈箱，為了方便自己能夠邊觀察酒瓶裏的清酒有沒有雜質之外，還能在燈箱上貼標籤，技巧就是「快．狠．準」，貼完標籤還有入盒，再進行包裝，可想而知這一男一女的巧妙之處！不過若果大家想更了解他們的話可以在他們的官方網站（下面的連結）看到更多關於他們的資訊！

這次突發要先給你們介紹好東西！很久以前都為大家介紹過一次的澤姫 純米大吟醸 真・地酒宣言，這幾年這款清酒同樣都獲得了IWC金賞，不過今次要介紹的是澤姬 純米大吟醸 斗瓶囲おりがらみ生，同一款清酒但用了不同的過濾方法，這款是一款利用斗瓶囲的濁酒生酒，全球只有37支，是超限定釀製的，每一支清酒都印有數字編號，而Sake Moment 榮幸地獲得其中的頭24支；斗瓶囲是用來收集從袋吊流出來的雫酒的容器名稱，一般這個方法都會形成古法的遠心分離，提取最好的部份！與普通版一樣也是純米大吟釀，只不過這款是生酒，利用了栃木縣産的酒造好適米「夢ささら」(夢心地），精米步合為40%，擁有濃郁的米香，帶點蜜瓜及香蕉的甜香，清酒帶有微碳酸，清新而不膩，開瓶的時候一定一定要留意，因為會噴出來的！

株式会社 井上清吉商店

地址：栃木県宇都宮市白沢町1901-1

電話：028-673-2350

官網：http://sawahime.co.jp

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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