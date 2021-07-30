【ET講股通】梁耀康：滴滴的殘局 同場加映答股環節（立即觀看）（附文字內容）

恒指全日跌354點，收報25961點，大市全日成交1,896億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股反彈過後，一如預期續於25500至26000點水平爭持，短綫宜看能否重上下降軌，惟相信續於25800至26500點上落，難望出現明確方向。

科網股掉頭回落，恒生科指跌177點，收報6780點。騰訊 （00700） 跌2.6%至479元，阿里巴巴 （09988） 跌4.2%至189元，美團 （03690） 跌5.9%至215元。

滴滴私有化退市與否 市場緊盯

後市還看中央如何處理滴滴（美：DIDI）事件。昨晚市傳滴滴研究私有化以安撫監管當局，消息遭滴滴否認。內地加強監管為大趨勢，料將持續到底。若滴滴私有化，將不利港股氣氛。滴滴股東包括軟銀、騰訊等，市傳軟銀需沽售UBER持股救亡。

此外，若滴滴最終被勒令退市，等同封死這類公司的上市集資渠道，日常營運將要繼續大肆「燒錢」，對二三線科技股、以至未上市科技股的影響尤其大。相反，滴滴事件對市場最好的發展，則是罰款了事。

消費股乍現調整壓力，華潤啤酒 （00291） 跌5.8%至58.15元。中高端消費股表現較佳，可以留意，普拉達 （01913） 升11.7%至60.7元，歐舒丹 （00973） 跌1.5%至27元。另外，強者恒強，汽車股、新能源股表現亦較佳。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中芯、港交所、長城汽車、中國聯塑、建滔積層板、美團、恒大物業︰立即觀看】

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。