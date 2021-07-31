【餓「新」嘗啖＠iM網】滬式蒸馬友吃出新滋味

這個夏天，相信是疫情下最令人振奮的季節。集體睇奧運，看張家朗和何詩蓓為港爭金奪銀，全城興奮狂賀；看一眾體育精英使出渾身解數，力拼賽場，齊齊喝采鼓舞。疫境下的鬱悶、夏季的熱悶，無論有沒有揮出汗水，心情都輕鬆了不少。只是看有距離感？想要再刺激再盡興一點？或者，酸和辣的味覺，會是個不錯的夏之選。

最近吃過「東來順」，印象還不錯。提起這家來自北京的老店，或許有些人第一時間會聯想到那大漠草原的涮羊鍋，不吃牛羊的朋友，許是對她興趣不大，但其實「東來順」年年都有新菜式，行政總廚施超群師傅今年又新猷，一客滬式蒸馬友，簡直蒸出馬友的魚魂，數道香辣小炒，成了喚醒味蕾的靈丹。

我們這天的幾道前菜有酸有辣，平衡有致，無論是熱葷還是涼拌，都非常開胃出色，計有川味蟶子皇、鳯尾魚、黃金蓮藕片、話梅小番茄、口水雞和豆腐乳拌鮮魷。鮮魷拌蝦醬、拌辣醬等試得多，拌腐乳真還第一次食，味道嘛，只能說：夠獨特！蟶子皇灼得生熟剛好，多一分嫌熟，少一分嫌生，拌以川味辣，鮮甜與辣和平共存。至於黃金蓮藕片和話梅小番茄，在熱辣辣的夏日吃起來份外清新。

▲ 川味蟶子皇

▲ 豆腐乳拌鮮魷

▲ 口水雞



滬式蒸馬友最有驚喜，在馥郁的花雕酒香中，隱隱嘗到一絲甜香酒味，估計是以酒糟作引，有別廣東式的薑蔥，這魚鋪上檸檬和小酸瓜，視覺感覺完全丕樣，味道更加開胃清新，本來馬友本就以肥美豐腴，魚油豐富見稱，一大口咬下去，肉質嫩滑，入口即化，不得了，味道和火候都堪稱完美。

▲ 滬式蒸馬友



吃到這裏，真正的辣菜才出場，而且辣味不一樣，味的程度也不一樣，青花椒田雞辣得來有種新清，而且是微微地、慢慢辣起來：香麻辣子海中蝦則是火辣辣的香辣，最是刺激惹味。再來就是水煮杜泊羊肉。

▲ 青花椒田雞

▲ 香麻辣子海中蝦

▲ 水煮杜泊羊肉



本來大家都已經頗飽，但他們的招牌名菜砂鍋煙燻鴨菜飯，又不想放棄，龍井茶煙燻味香，鴨肉入味，菜飯更是鹹鮮味濃，不試會是損失。結果頗飽的我們又人人吃了一碗。

▲ 菜砂鍋煙燻鴨菜飯



甜品是賣相晶瑩的桂花冬瓜涼粉，清甜得來又有冬瓜粒的質感，圓美的一餐，吃完有種透心的涼快。

▲ 桂花冬瓜涼粉

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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