  • 30°C
香港時間 : 2021730日 (五) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】瑞信指東岳為新能源車供應鏈中一隻潛力股　股價今急升16%創新高

股樓投資 16:54 2021/07/30

分享：

瑞信發表研究報告，指現時市況波動，正好給予投資者機會購入具結構性增長能力的股份，例如新能源車，相信東岳集團(00189) 為新能源車供應鏈中的一隻潛力股。近期在PVDF(聚偏二氟乙烯，氟碳塗料的原材料之一)價格急升(較2021上半年急升75%)，令投資者開始關注該市場。瑞信升其2021至2023年每股盈利10%至24%，目標價相應由6.9元升至17.5元，維持「跑贏大市」評級。

該行指出，內地PVDF市場正經歷供需失衡，源於新能源車組裝帶來需求急增，惟在更嚴格審批下新供應有限，料供應緊張情況會持續兩至三年。

瑞信表示，公司透過利用氟化物方面的專長，有能力生產達汽車鋰電池標準的PVDF，而其綜合價值鏈有助捕捉是次PVDF價格上升機會，該行估算PVDF價格每增長10%，將提振公司經營溢利增長6%。報告稱，即使過去一個月公司股價升120%，但現價仍相當於明年預測市盈率15倍，或市賬率2.3倍，較電池材料同業有70%大幅折讓。

 

【大行點睇】大市風高浪急 中金﹕銀行股估值低、股息吸引 料成資金避險所  【下一頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 周兆邦

東岳集團（00189） 港股

下一篇文章

【美國禁令】盈富基金提醒美國人士不得投資 實際只重申拜登6月禁令？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一
【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走