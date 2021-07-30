【異動股】瑞信指東岳為新能源車供應鏈中一隻潛力股　股價今急升16%創新高

瑞信發表研究報告，指現時市況波動，正好給予投資者機會購入具結構性增長能力的股份，例如新能源車，相信東岳集團(00189) 為新能源車供應鏈中的一隻潛力股。近期在PVDF(聚偏二氟乙烯，氟碳塗料的原材料之一)價格急升(較2021上半年急升75%)，令投資者開始關注該市場。瑞信升其2021至2023年每股盈利10%至24%，目標價相應由6.9元升至17.5元，維持「跑贏大市」評級。



該行指出，內地PVDF市場正經歷供需失衡，源於新能源車組裝帶來需求急增，惟在更嚴格審批下新供應有限，料供應緊張情況會持續兩至三年。

瑞信表示，公司透過利用氟化物方面的專長，有能力生產達汽車鋰電池標準的PVDF，而其綜合價值鏈有助捕捉是次PVDF價格上升機會，該行估算PVDF價格每增長10%，將提振公司經營溢利增長6%。報告稱，即使過去一個月公司股價升120%，但現價仍相當於明年預測市盈率15倍，或市賬率2.3倍，較電池材料同業有70%大幅折讓。

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