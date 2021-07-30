  • 30°C
香港時間 : 2021730日 (五) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國禁令】盈富基金提醒美國人士不得投資 實際只重申拜登6月禁令？

股樓投資 16:51 2021/07/30

分享：

盈富基金 （02800） 昨日發公告更改章程，指「美國人士」包括美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體，都不得購買盈富基金的單位。公告同時提醒現時持有盈富基金的美國人士，該基金並非合適的投資工具，若美國人士於2022年6月3日後仍持有，美國法律或將阻止其出售或以其他方式買賣盈富基金。公告又表示，變動並不影響營運及管理，費用結構並沒有轉變，基金投資目標或整體風險亦沒有重大變動。

今年年初，美國前總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人士投資中移動 （00941） 、聯通 （00762） 等「與中國解放軍有聯繫」的48間中國公司，盈富基金的管理人道富環球一度指不再對該類被制裁公司進行新投資，但其後又改回，宣佈重新投資受制裁的中資股。其後有消息指金管局委任第三方研究是否更換盈富基金的管理人。今年6月，現任美國總統拜登簽署行政命令，擴大中資股的投資禁令，制裁名單擴大至59間。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪,CFA

港股 香港 香港金融管理局 解放軍 特朗普 經濟 盈富基金（02800）

上一篇文章

【異動股】瑞信指東岳為新能源車供應鏈中一隻潛力股　股價今急升16%創新高

下一篇文章

【大行報告】建議投資者收集超賣股份 大和仍看好騰訊及美團
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意
【樓市熱話】跟哥哥老婆一起住公屋　驚媽媽過身後會被趕出門　網民：除非你吃了迷藥簽名同意
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一
【小米 1810】小米出貨量逆市升47% 同比增速第一
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走
【樓市熱話】向移民親戚買入單位　收樓時原住戶卻以親戚欠他錢為由　不願搬走