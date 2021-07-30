【美國禁令】盈富基金提醒美國人士不得投資 實際只重申拜登6月禁令？

盈富基金 （02800） 昨日發公告更改章程，指「美國人士」包括美國公民、合法永久居民、根據美國或美國境內任何司法管轄區法律組建的實體，都不得購買盈富基金的單位。公告同時提醒現時持有盈富基金的美國人士，該基金並非合適的投資工具，若美國人士於2022年6月3日後仍持有，美國法律或將阻止其出售或以其他方式買賣盈富基金。公告又表示，變動並不影響營運及管理，費用結構並沒有轉變，基金投資目標或整體風險亦沒有重大變動。

今年年初，美國前總統特朗普簽署行政命令，禁止美國人士投資中移動 （00941） 、聯通 （00762） 等「與中國解放軍有聯繫」的48間中國公司，盈富基金的管理人道富環球一度指不再對該類被制裁公司進行新投資，但其後又改回，宣佈重新投資受制裁的中資股。其後有消息指金管局委任第三方研究是否更換盈富基金的管理人。今年6月，現任美國總統拜登簽署行政命令，擴大中資股的投資禁令，制裁名單擴大至59間。

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