蓋茨貝索斯前妻合作 捐3億做慈善幫女性

▲ Melinda Gates宣布與Mackenzie Scott合作發展慈善事業

微軟創辦人Bill Gates宣布與妻子梅琳達離婚後，梅琳達的動向一直備受外界關注。梅琳達周四（29日）宣布與亞馬遜創辦人Jeff Bezos前妻麥肯齊合作發展慈善事業，捐4,000萬美元（約3.12億港元）幫助女性。

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梅琳達（Melinda Gates）創立的投資公司Pivotal Ventures主辦名為「Equality Can’t Wait Challenge」的慈善比賽，獎金總值達4,000萬美元，由梅琳達、麥肯齊（MacKenzie Scott）及再婚丈夫朱伊特（Dan Jewett）、美國女富豪Lynn Schusterman基金會贊助。

比賽要求參加者提出多項具創意方案來改善美國女性生活及推廣性別平等。主辦方會在550名參賽團體中，分別於護理、科技、高等教育及少數群體社區的領域各自選出一個勝出團體，每個團體可獲1,000萬美元（約7,800萬港元）款項。

梅琳達在聲明中表示，希望比賽為不同團體提供資源，助他們打破傳統界限和改善性別平等。而麥肯齊也表示，獲獎團體將會繼續在前綫工作，協助女性在生活和事業方面獲得更多力量。

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根據彭博社億萬富豪指數，麥肯齊擁有636億美元（約4,960億港元）的財富，在富豪榜排第17位。麥肯齊與貝索斯（Jeff Bezos）離婚後繼續積極行善，6月宣布捐出27.39億美元（約213.6億港元）給286個組織。

而梅琳達與蓋茨（Bill Gates）共同創立的基金會本月初發表聲明，指蓋茨和梅琳達如認為兩人無法作為聯合主席共事，梅琳達將於兩年後離開基金會。

責任編輯：鄭錦玲