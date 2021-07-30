【疫市營商】Gap旗下品牌Athleta　推數碼健康平台AthletaWell

▲ Gap旗下品牌Athleta宣布，推出數碼平台AthletaWell，專為女性提供與健康相關的資訊及交流機會。

Gap旗下品牌Athleta宣布，推出數碼平台AthletaWell，專為女性提供與健康相關的資訊及交流機會。

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CNBC報道，AthletaWell予客人有機會通過平台，與頂級女性代表交流心得，包括治療師、瑜伽練習者和營養師等，用戶還可以就心理健康、身體鍛煉等話題，尋求一對一的專業建議。Athleta希望藉AthletaWell平台能與客戶建立更深層次的關係，同時吸引更多人加入成為其會員。

運動休閒市場出現爆炸式增長，AthletaWell平台的推出正好可把握此股熱潮。市場研究公司 NPD Group 的分析師Maria Rugolo表示，2019 年，運動服銷售額佔服裝總銷售額的 27%。隨著消費者越來越追求舒適感，該類別在去年的服裝銷售額中佔到了 33%。

不過，其他競爭對手亦已紛紛透過不同途徑吸引客戶。去年，Lululemon 以5億美元收購了家庭健身平台Mirror、Nike亦藉其鍛煉應用程式提供旗下運動員教授的課程。

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責任編輯：蘇穎琪