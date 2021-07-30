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【香港GDP】香港第二季經濟預估增長7.5%　消費相關活動仍低於衰退前

宏觀解讀 16:45 2021/07/30

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香港第二季本地生產總值（GDP）較上年同期實質上升7.5%，而第一季的升幅為8.0%，香港GDP表現大致符合外界預期，港府表示，第二季GDP增長是由於內部及對外需求均明顯增加，但消費相關的活動雖呈進一步改善，但仍明顯低於衰退前的水平。

若以經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，第二季GDP較第一季實質下跌1.0%。港府表示，會在8月13日公布第二季GDP修訂數字和更詳細的統計數字，以及最新全年GDP的修訂預測。

以香港第二季GDP主要部分分析：

  • 私人消費開支按年增6.5%，較首季2.1%增速加快
  • 政府消費開支按年增2.9%，首季則上升7%
  • 固定資本形成總額按年大增23.7%，首季上升4.8%
  • 貨品出口總額按年增20.3%，首季升30.1%；貨品進口總額增21.4%，首季升22.9%
  • 服務輸出按年上升2.6%，首季則下跌7.3%；服務輸入按年上升8.4%，首季下跌12.0%。

港府表示，第二季經濟復蘇仍然不平衡，貨物出口表現超越2018年同期的高峰，與消費相關的活動雖呈進一步改善，但仍明顯低於衰退前的水平。

下半年表現方面，港府預計增長將放慢，變種病毒在全球多地傳播，繼續為環球經濟前景帶來不確定性。其他風險因素，如中美關係、地緣政治緊張局勢，以及主要央行貨幣政策立場的變化，也值得關注。

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編輯：麥德銘

經濟 香港 GDP

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