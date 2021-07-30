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【人幣前景】10大名家料年底人幣目標價 中位數預測6.44

Hot Talk 16:43 2021/07/30

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10位滙市專家中，有7位料今年底人民幣滙價仍有升幅。

聯儲局剛議息，會後未如市場預期明顯由鴿轉鷹，累美元失守92關，變相令非美貨幣止跌喘穩，而人民幣滙價也重上6.5心理大關，市場也開始淡化內地的監管風險，中概股的拋售潮稍為紓緩。

綜合10多位專家對人民幣兌美元的預測，當中有10位對今年底目標價有估計，高低位介乎6.3至6.58，最牛是花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧，料未來6個月至1年人民幣或挑戰6.3，長線目標更破六進五，高見5.6。反觀，較保守的是渣打中國宏觀策略部主管劉潔，估算目標價6.58。

想知名家對人民幣滙價預測？詳情可按下圖了解

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近日路透社對投資銀行等業界作調查，外電指，自今年4月以來首次罕現看淡人民幣的造空倉。不過，本報參考10位名家對今年底人民幣預估作統計，中位數約為6.4422，再按在岸價現滙約6.4569衡量，相比即期仍約有0.2%的潛在漲幅。

東亞銀行 （00023） 高級投資策略師黃燕娥回應本報查詢指，預期美元兌人民幣今年底目標價為6.45，而下半年高低位預測分別為6.38及6.58。

相關新聞：【人民幣定期存款】人民幣半年定存最高息2.65厘 銀行搶吸跨年錢

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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