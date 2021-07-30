▲ 【習近平主持】中央政治局會議投資相關內容 支持新能源汽車、監管企業境外上市、穩房價

中共中央政治局召開會議，由中共總書記習近平，政治局會議主要涉及宏觀政策方向，也有提及多個行業、金融政策方向，如新能源汽車、企業境外上市、房價引伸的金融風險等，包括擬支持新能源汽車加快發展，挖掘國內市場潛力。

電動車中概股暫升，小鵬汽車美股（美﹕XPEV）盤前升2.1%；蔚來（美：NIO）盤前微升0.7%；理想（美﹕LI）升1.5%。

會議於港股收市時段後公佈，截至下午收市，港股汽車股普遍造好，比亞迪 （01211） 升3.5%；長城汽車 （02333） 升6.9%；吉利汽車 （00175） 升1.6%。

【中國經濟】政治局提今明年宏觀政策銜接 保經濟合理區間（第二版）

據官媒報告，政治局會議提及， 加快貫通縣鄉村電子商務體系和快遞物流配送體系，加快推進「十四五」規劃重大工程項目建設，引導企業加大技術改造投資。 要強化科技創新和產業鏈供應鏈韌性，加強基礎研究，推動應用研究，開展補鏈強鏈專項行動，加快解決「卡脖子」難題，發展專精特新中小企業。

另外，會議也提及要化解重點領域風險，落實地方黨政主要領導負責的財政金融風險處置機制，堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，加快發展租賃住房，落實用地、稅收等支持政策。

會議還研究完善企業境外上市監管制度。

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編輯﹕賴奕羚