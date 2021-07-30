【監管風暴】騰訊、美團、阿里巴巴等12間互聯網企業參加《數據安全法》座談會

據中國互聯網協會指，受工信部網絡安全管理局委託，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 、奇安信、小米 （01810） 、京東 （09618） 、微博（美：WB）、字節跳動、58集團、百度 （09888） 、拼多多（美：PDD）、螞蟻集團等12家重點互聯網企業，召開貫徹落實《數據安全法》座談研討會，進一步提高思想認識，指導督促企業做好貫徹落實工作，切實承擔起數據安全企業責任。

12家重點互聯網企業主管數據安全工作的公司主要負責人就《數據安全法》的認識和理解、企業落實數據安全責任的具體措施進行了交流，分享了各自企業在數據安全方面的典型工作經驗。

網絡安全管理局要求各企業深入落實《數據安全法》，明確數據安全責任部門和責任人，切實加強數據安全保護。

一是認真學習貫徹《數據安全法》明確的監管機制、制度體系、主體責任、保護義務等相關要求，做到知法、懂法、守法，將保護數據安全作為企業生產經營的底線和紅線，維護國家主權、安全和發展利益。 二是強化大型互聯網企業責任擔當，切實履行數據保護義務，企業要加強組織領導，建立全生命週期的數據安全管理體系和機制，採取相應的技術措施開展風險監測和應急處置，加強重要數據風險評估和出境管理。 三是希望企業積極參與、主動配合，共同構建協同共治的行業數據安全監管體系，鼓勵企業參與數據安全標準研製，主動支持行業監管和關鍵技術研發等工作。

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編輯：區嘉俊