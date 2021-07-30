【大行報告】建議投資者收集超賣股份 大和仍看好騰訊及美團

大和對內地科網股發表最新一份研究報告，指現時市場受校外輔導課程的政策影響，大市極端波動，投資者擔心政策或進一步伸延至其他行業，包括互聯網，而騰訊控股（00700日）旗下微信暫停新申請，以及外送速遞員的新政策，已引起一定擔憂。近日監管機構舉行會議解釋，試圖恢復市場信心，建議投資者可小心選擇逐步收集部分超賣股份。

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該行指，公司可採取較進取的股份回購方式，以重建投資者信心，不過要留意在數據安全及反壟斷監管下，股價短期仍會波動，估值也會受影響。H股中，該行看好騰訊及美團（03690），分別予820元及425元目標價。另外，阿里巴巴（09988）、京東集團（09618）股價亦吸引。

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記者：郭秀慧