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【樓市熱話】租客提早四個月完「死約」想拎晒按金 惟業主冇「打釐印」 網民：無打釐印已輸

理財智慧 10:00 2021/07/31

分享：

業主與租客在租賃事項上出現糾紛，應怎麼辦？有網民於網上討論區發文，指租客還有四個月就完結「死約」，但他今個月26號通知樓主下個月10號要搬走。樓主雖在網上放租，他們亦有簽租約，並有「兩按一上」，但沒有「打釐印」，而且租客要求退回兩個月按金，樓主只肯退一個月按金，詢問網民應如何做。

另外，租客在沒有通知樓主的情況下，私自換掉了個人的飯枱、櫈和梳化，還經常投訴地下大門鎖不緊，經管理處修理後，投訴仍不斷。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +10
    +9

 

THE CAMPTON全新單位出租　回報率不足2.5厘   【下一頁

 

此帖文一出，引來很多網民回應，他們認為樓主沒有「打釐印」已經吃虧了，因為租客可以耍手段，令樓主損失非常大。「租約沒有打釐印，你告不到他違約，就算告到都是浪費時間。」、「若果租客住多幾個月，到時候一元都不付錢。」、「有些租霸打了釐印都沒有用，他們就是等你找執達吏，白住一、兩個月。」、「兩邊都有份逃稅，所以叫樓主讓步，並冷靜、心平氣和與租客協議。」、「你現在不可以主動報警強制收樓，所以他如何弄髒你單位都可以，甚至打爛單位，或渠管塞住了。」

同場加映：

有些網民建議樓主補打「打釐印」、照退按金給他，和盡快找下一個租客。「好來好去啦！」、「他瘋起上來用一些水泥倒滿屎坑，你還麻煩！」、「省口氣找下一個租客啦！」、「退啦！到時他摧殘你單位都沒有辦法。」

 

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責任編輯：陳頌潔

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